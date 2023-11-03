Полицейского подозревают в убийстве жены в Костанайской области

Убитая тоже была сотрудником полиции
По информации пресс-службы ДП Костанайской области, утром 1 ноября в одном из поселков Костанайского района, во дворе своего дома был обнаружен труп женщины, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Сообщается, что полицией установлен и задержан мужчина, который уже признан подозреваемым по делу. При этом, в ведомстве отметили, что он не скрывался и после задержания сразу же был водворен в изолятор временного содержания.
Начато досудебное расследование по статье 99 УК РК "Убийство". Назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные действия для установления обстоятельств произошедшего.
О некоторых подробностях происшествия рассказали в департаменте полиции.
"Потерпевшая и подозреваемый состояли в официальном браке. Оба сотрудники полиции. Ожидался бракоразводный процесс, в семье двое малолетних детей. Расследование уголовного дела взято на контроль в МВД. В регион направлена группа, из числа сотрудников собственной безопасности и криминальной полиции министерства", - сообщили в пресс-службе.