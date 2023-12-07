Полиция Акмолинской области перешла на усиление из-за мороза

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Департамент полиции Акмолинской области сообщил о переходе на усиленный режим из-за морозов, передает Kazpravda.kz.

"В целях недопущения несчастных случаев руководство ДП ориентирует более 400 полицейских на усиленное патрулирование загородных трасс", - проинформировали в ДП.

Также сообщается, что сегодня, 7 декабря, в связи с понижением температуры до -38 градусов с 18:00 будет введено ограничение движения для ТС с двигателем внутреннего сгорания, работающих на дизтопливе, во всех направлениях автодорог республиканского значения.