Общество
Полиция нагрянула в ресторан во время пышного "Кыз узату" в Нур-Султане
Полиция нагрянула в ресторан во время пышного "Кыз узату" в Нур-Султане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции столицы.  

Сообщается, что накануне вечером мониторинговая группа застала той в самом разгаре в ресторане "Хан Талапай".

"Несмотря на постановление главного санитарного врача, организатор мероприятия пригласил около 50 гостей. Семейное торжество было пресечено. Владелец ресторана и организатор мероприятия проигнорировали запрет, то есть подвергли опасности здоровье людей", – говорится в сообщении.

Собранный материал в отношении администратора направлен в Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг района "Есиль" города Нур-Султана для принятия процессуального решения.

Стражи порядка призывают граждан соблюдать карантинный режим.

"К сожалению, продолжают иметь место случаи пренебрежения мерами профилактики. Только за прошедшие сутки сотрудниками Департамента полиции проверено 57 объектов предпринимательства, выявлено 43 нарушения карантина. Граждане, несмотря на запрет, проводят семейные торжества, подвергая опасности не только людей пожилого возраста, но и детей. Все нарушители будут привлечены к ответственности в рамках действующего законодательства", – добавили в столичной полиции. 


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