Полиция выявила семьи в социально опасном положении в Алматы

Общество
11

Все они будут находиться на контроле до полного устранения нарушений, передает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

В рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Участок" ювенальная полиция провела масштабную работу по выявлению семей, где дети находятся в социально опасном положении в Алматы, сообщает Polisia.kz.

По итогам мероприятий выявлены родители, не занимающиеся воспитанием, обучением и надлежащим содержанием несовершеннолетних. В целях недопущения фактов жестокого обращения и насилия в отношении детей сотрудники ювенальной полиции проверили свыше 600 семей, состоящих на учете в органах внутренних дел.

"Каждый такой сигнал мы отрабатываем незамедлительно. Все выявленные факты рассматриваются на комиссиях совместно с центром поддержки семьи. Родители привлекаются к административной ответственности за ненадлежащее содержание детей, им определяются конкретные сроки для исправления ситуации, — сообщил начальник управления общественной безопасности полицейский Асхат Кулбаев. — Наша задача — своевременно выявлять семьи, где существует угроза жизни и здоровью детей, и принимать исчерпывающие меры. В каждом случае мы обеспечиваем сопровождение семьи и контроль за исполнением предписаний комиссии.

В ходе мероприятий отдельные семьи признаны нуждающимися в немедленном вмешательстве. В одном из случаев комиссия установила неудовлетворительные условия проживания и обязала семью в установленные сроки устранить нарушения. В другом случае пятеро детей из неблагополучной семьи были изъяты и помещены в центр поддержки детей, поскольку нахождение в доме представляло угрозу их безопасности.

Работа ювенальной полиции в рамках ОПМ "Участок" продолжается. Все выявленные факты будут находиться на контроле до полного устранения нарушений.

#полиция #Алматы #неблагополучные семьи

