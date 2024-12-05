Полкилометра рельсов проложили на опытном участке LRT

Транспорт, Столица
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Дана Аменова
корреспондент

С наступлением теплого периода следующего года начнется активная укладка рельсов на всей длине эстакады

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В Астане на участке эстакады LRT между станциями №116 и №117 завершена укладка первых 500 метров рельсового пути, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города

По информации CTS, этот тестовый этап позволит изучить влияние зимних погодных условий на состояние верхнего строения пути легкорельсового транспорта.

Рельсовый путь включает арматурный каркас, шпалы, рельсы и крепежные элементы. Общая протяженность эстакады составляет 22,4 км, и на всем ее протяжении будет проложен двойной путь, что обеспечит разъезд поездов, удобство их обслуживания и выполнения ремонтных работ.

Укладка пути выполнена с использованием современных технологий. Стандартная ширина колеи – 1 435 мм – обеспечивает совместимость с международными стандартами. Бесшовная укладка рельсов снижает шум от колес поездов и минимизирует вибрации. Предварительно напряженные шпалы защищены от растрескивания, устойчивы к морозу и оттаиванию.

С наступлением теплого периода следующего года начнется активная укладка рельсов на всей длине эстакады. Зимой ведется подготовка необходимых материалов.

Завершение укладки рельсовых путей на эстакаде запланировано на 2025 год, добавили в акимате.

Месяц назад столичная транспортная компания «City Transportation Systems» объявила о начале предварительного набора по обучению операторов поездов (машинист) для работы на линиях легкорельсового транспорта.

 

#рельсы #LRT

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