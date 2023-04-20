Полмесяца работы наркозакладчиком стоили 19-летнему акмолинцу 10 лет свободы

Студента колледжа осудили на 10 лет за «закладки» с мефедроном в Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Фото: almaty.sud.kz

В марте 2023 года областной специализированный суд по уголовным делам огласил приговор жителю города Кокшетау, признав его виновным в сбыте психотропных веществ.

В июле прошлого года 19-летний студент, столкнувшись с финансовыми трудностями, решил быстро подзаработать. Через объявление в Интернете он устроился наркозакладчиком.

Через пару недель «работы» парня с поличным задержали сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП области. У молодого кокшетаусца изъяли более 22 граммов расфасованного мефедрона.

В суде обвиняемый вину не признал, однако его причастность к незаконному сбыту наркотиков подтверждена неопровержимыми доказательствами, собранными полицейскими.

Суд признал студента виновным и назначил ему наказание в 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии максимальной безопасности. Приговор вступил в законную силу.