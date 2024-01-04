Полмиллиарда тенге проиграл на ставках бывший сотрудник УМП

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Почти полмиллиарда тенге на ставках проиграл бывший сотрудник Управления молодёжной политики Жамбылской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на "24KZ".

Фото: 24.kz

Средства для азартных игр Дилмурат Хамракулов собирал обманным путём с родственников, соседей и знакомых. Им он обещал выгодное участие в тендерах и получение прибыли. В итоге за 2 года мошеннической схемы 15 потерпевших лишились более 200 млн тенге и двух квартир.

По словам прокуроров, игрок сначала занимал небольшую сумму денег и возвращал её с процентами. Так вошёл в доверие к людям. А после, завладев большой суммой, проиграл всё в азартных играх и сбежал в Кыргызстан.

Выяснилось, что последние 5 лет осуждённый страдал лудоманией. Из-за этого он влез в долги и был уволен, так как часто не появлялся на службе.

"На сегодня 205 млн тенге и стоимость двух квартир потерпевшим не восстановлены, ущерб не возмещён. Прощения потерпевших осужденный не получил. Ему назначено наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Также назначено дополнительное наказание в виде лишения права на работу на госслужбе и участие в госзакупках сроком на 10 лет", - сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Тараза Аяла Кудайберген.

#суд #сотрудник #ставки #УМП

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