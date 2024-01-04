Полмиллиарда тенге проиграл на ставках бывший сотрудник УМП

Почти полмиллиарда тенге на ставках проиграл бывший сотрудник Управления молодёжной политики Жамбылской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на "24KZ".
Средства для азартных игр Дилмурат Хамракулов собирал обманным путём с родственников, соседей и знакомых. Им он обещал выгодное участие в тендерах и получение прибыли. В итоге за 2 года мошеннической схемы 15 потерпевших лишились более 200 млн тенге и двух квартир.
По словам прокуроров, игрок сначала занимал небольшую сумму денег и возвращал её с процентами. Так вошёл в доверие к людям. А после, завладев большой суммой, проиграл всё в азартных играх и сбежал в Кыргызстан.
Выяснилось, что последние 5 лет осуждённый страдал лудоманией. Из-за этого он влез в долги и был уволен, так как часто не появлялся на службе.
"На сегодня 205 млн тенге и стоимость двух квартир потерпевшим не восстановлены, ущерб не возмещён. Прощения потерпевших осужденный не получил. Ему назначено наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Также назначено дополнительное наказание в виде лишения права на работу на госслужбе и участие в госзакупках сроком на 10 лет", - сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Тараза Аяла Кудайберген.