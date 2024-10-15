Полмиллиарда тенге украла бухгалтер поликлиники в Атырау

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Бухгалтер атырауской поликлинники на 8 лет лишена свободы по двум уголовным статьям, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд

Судом установлено, что главный бухгалтер городской поликлиники Атырау в 2012-2023 годы присвоила вверенные ей бюджетные средства в размере более 573 млн тенге, перечислив их на свои расчетные счета в банках.

Полученные деньги она легализовала путем заключения сделок в виде перечисления средств. Поликлинике был причинен ущерб в особо крупном размере. В ходе рассмотрения дела подсудимая возместила 3 млн тенге.

Прокурор просил лишить подсудимую свободы на 8 лет. Подсудимая, частично признав свою вину, просила назначить более мягкий вид наказания.

Смягчающими обстоятельствами признаны частичное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие малолетних детей, частичное возмещение причиненного вреда. Отягчающих – не установлено.

«Подсудимая признана виновной по предъявленным обвинениям и приговорена к 8 годам лишения свободы с конфискацией в пользу государства имущества, приобретенного на средства, полученные преступным путем, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с денежной и материальной ответственностью на 10 лет», – сообщили в суде.

Апелляция согласилась с приговором суда первой инстанции. Приговор суда вступил в законную силу.