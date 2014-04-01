Культура
Полонии пленительные звуки

В Астане состоялись полонийные народные чтения. Мероприятие, ежегодно проводимое в столичной гимназии № 5 преподавателем польского языка Боженой Пайонк, на сей раз было посвящено комедиографу и поэту Александру Фредро, чье творчество известно далеко за пределами Польши. Более 60 человек из Астаны, Акмолинской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областей декламировали отрывки из его комедий. 

Александр Фредро родился 15 июля 1876 года в богатой графской семье. Получил домашнее образование. Долгое время прожил в Львове. Фредро был автором комедий нравов о жизни шляхты, в основном провинциальной. Писал стихотворения, поэмы, афоризмы. Опираясь на традиции Просвещения и на живую театральную практику, внес в жанр комедии новое социально-бытовое содержание, приблизил сценический язык к разговорному. Его комедии сыграли значительную роль в развитии польского реалистического театра, они составляют золотой фонд польской литературы, его басни в Польше вошли в программу детского чтения, а пьесы ставятся во многих театрах мира.

Вечер польской поэзии Narodowe Czytanie. Kazachstan czyta Aleksandra Fredr? собрал не только тех, кто изучает польский язык. Вместе с ними в Астану приехали и преподаватели из Польши, не первый год работающие в Казахстане. Почетными гостями стали представители посольства этой страны в РК. 

Мероприятие торжественно открыли звуки гимна Польши, и президент Польши Брони­слав Коморовский, прочитавший с экрана одно из произведений Александра Фредро. Далее последовали декламации басен и постановки отрывков комедий. Под чарующие звуки полонезов и шедевры Шопена участники наизусть читали стихи, многие из которых и по сей день актуальны. Стоит отметить возраст чтецов: Тамиле Кобжесаровой из села Первомайка Акмолинской области едва исполнилось 9 лет, а Лидия Синдицкая из Петропавловска давно перешагнула 70-летний рубеж. Что интересно: на польском с удовольствием и практически без акцента говорили как поляки, так и казахи, татары, русские...

«У нас нет ограничений для участников. Ни по возрасту, ни по национальности. Главный критерий: желание принять участие. То же самое и в преподавании языка – если человек желает изучать польский, ему вовсе необязательно быть поляком», говорит Божена Пайонк. По ее словам, цели Narodowe Czytanie – это и знакомство с польской литературой, и возможность показать степень знания польского языка, и распространение польской культуры в Казахстане. Судя по растущему с каждым годом количеству участников и уровню организации мероприятия, народные чтения нашли свою аудиторию.

Narodowe Czytanie 2014 условно разделили на несколько частей. Одну посвятили Фредро, вторую – еще двум не менее известным полякам Яну Карскому и Яну Новак-Езёраньскому. Третью, фольклорную часть, отвели этнографу, фольклористу и композитору Оскару Кольбергу, чей год объявлен в 2014 г. в Польше. 

Концертную программу украсили своими выступлениями миссионерка из Караганды Катажина Хэнцы, исполнившая народные польские песни, танцевальные коллективы из Караганды, Тайынши и Шортанды, юная флейтистка Зарина Пекарская. Украшением вечера стали оперная певица, солистка Astana Opera Татьяна Вицинская, саксофонист Дмитрий Пузанков и дуэт Юлии Серватинской и Рината Дусумова.

Давид ТАТАРСКИЙ

фото Елены СЕМЕРЖИНСКОЙ

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