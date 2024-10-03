Полсотни человек с двойным гражданством выявили полицейские в ВКО

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Полицейские Восточно-Казахстанской области выявили 48 человек с двойным гражданством. Девять из них по решению суда выдворены за пределы Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК

Как отмечается, управление миграционной службы департамента полиции ВКО регулярно проводит проверки для выявления лиц, проживающих на территории области с двойным гражданством.

К примеру, 59-летний житель Усть-Каменогорска стал гражданином соседей страны в мае 2021-го года, однако не сообщил об этом в установленный законодательством срок в правоохранительные органы.

«У иностранца изъяты удостоверение личности и паспорт гражданина Республики Казахстан, а также зарегистрирована утрата казахстанского гражданства. За нарушение закона мужчина оплатил штраф в размере 200 МРП», – отметил начальник управления миграционной службы ДП ВКО Ринат Шкибаев.

Миграционная служба ДП ВКО напоминает о том, что согласно Конституции Республики Казахстан двойное гражданство в стране не допускается и просит соблюдать законы.