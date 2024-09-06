Полсотни домов возвели в селе Актюбинской области для пострадавших от паводка

Сегодня в селе Иргиз Иргизского района введен в эксплуатацию 51 дом. Все дома были возведены за три месяца по утвержденному типовому проекту, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Актюбинской области

Фото: акимат Актюбинской области

Площадь каждого трехкомнатного дома - 80 квадратных метров.

Ключи от домов в торжественной обстановке были вручены местным жителям, оставшимся без крова в результате весеннего паводка. Пострадавшие, жившие до этого дня в эвакуационном пункте и у родственников, не скрывали своей радости.

Всего в районе после наводнения было принято решение построить 120 домов. 16 подрядных организаций обязались возвести 51 дом в селе Иргиз, 63 в местности Сарыоба села Нура и 6 домов в селе Мамыр. Спонсором стала компания ERG. Кроме того, 41 семья из Иргизского района приобрела готовые дома на вторичном рынке, 7 семьям выделили средства на ремонт жилья.

С поздравлением на торжественной церемонии вручения ключей выступил заместитель акима области Асылбек Есенбаев.

«По поручению главы государства в Актюбинской области оказывается необходимая помощь семьям, пострадавшим от паводков. Куплены квартиры на первичном и вторичном рынках, также строим 500 жилых домов. Выражаем благодарность крупным компаниям, предпринимателям страны, оказывающим спонсорскую поддержку в обеспечении жильем пострадавших от стихийного бедствия. Сегодня мы передаем ключи от 51-го дома в селе Иргиз. От всей души поздравляю новоселов. Пусть ваши дома наполнятся благополучием!» - сказал он.

Аким района Нурлан Кызбергенов, представители ERG и фонда «Қамқор Актобе 2024» также приняли участие в торжественной церемонии и обратились с поздравлениями к новоселам.

В Актюбинской области на сегодня 513 семей, пострадавших от паводка, заселены в новые дома. Более 4 тысячам семей оказана единовременная социальная помощь на сумму 1,6 миллиарда тенге, возмещены имущественные расходы 3 495 семей.