Полсотни домов возвели в селе Актюбинской области для пострадавших от паводка

Паводки
160
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Сегодня в селе Иргиз Иргизского района введен в эксплуатацию 51 дом. Все дома были возведены за три месяца  по утвержденному типовому проекту, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Актюбинской области

Фото: акимат Актюбинской области

Площадь каждого трехкомнатного дома - 80 квадратных метров.

Ключи от домов в торжественной обстановке были вручены местным жителям, оставшимся без крова в результате весеннего паводка. Пострадавшие, жившие до этого дня в эвакуационном пункте и у родственников, не скрывали своей радости. 

Всего в районе после наводнения было принято решение построить 120 домов. 16 подрядных организаций обязались возвести 51 дом в  селе Иргиз, 63 в местности  Сарыоба села Нура и 6 домов в селе Мамыр. Спонсором стала  компания ERG. Кроме того, 41 семья из Иргизского района приобрела готовые дома на вторичном рынке, 7 семьям выделили средства на ремонт жилья.

С поздравлением на торжественной церемонии вручения ключей выступил заместитель акима области Асылбек Есенбаев.

«По поручению главы государства в Актюбинской области оказывается необходимая помощь семьям, пострадавшим от паводков. Куплены квартиры на первичном и вторичном рынках, также строим 500 жилых домов.  Выражаем благодарность крупным компаниям, предпринимателям страны, оказывающим спонсорскую поддержку в обеспечении жильем пострадавших от стихийного бедствия. Сегодня мы передаем ключи от 51-го дома в селе Иргиз. От всей души поздравляю  новоселов. Пусть ваши дома наполнятся благополучием!» - сказал он.

Аким района Нурлан Кызбергенов, представители ERG и фонда «Қамқор Актобе 2024» также приняли участие в торжественной церемонии и обратились с поздравлениями к новоселам.

В Актюбинской области на сегодня 513 семей, пострадавших от паводка, заселены в новые дома. Более 4 тысячам семей оказана единовременная социальная помощь на сумму 1,6 миллиарда тенге, возмещены имущественные расходы 3 495 семей.

#Актюбинская область #паводки #строительство #дома

Популярное

Все
Быть первым трудно, но интересно!
Слово ученого должно быть убедительным
Его называли казахским Бетховеном
Референдум в новых законодательных условиях
Девять важных шагов в жизни общества и государства
Соцсети помогают «прокачивать» казахский
Адаптацию детей к учебному году надо было начинать в конце августа...
Елемес Шотанов, сутками пропадая на службе, всегда был уверен – дома все в порядке
«Эйзенштейн в Алма-Ате 1941–1944»
Жители столицы бережно хранят воспоминания о легендарном горожанине Сыпане Макиулы
Интернационализация высшего образования открывает большие возможности для развития
Филологи утверждают, что даже 70-летний человек может за 4–5 месяцев изучить казахский язык до уровня А1
Дома по осени считают
Пришло время работы над ошибками
Укрепим медицинскую науку
Жить по средствам, но с оптимизмом
Президент принял руководство фондов Арабской координационной группы
Китай меняется на глазах
Свыше 7 тыс. пострадавших от паводков семей получили новое жилье в РК
Нурдаулет Жумагали стал серебряным призером парижской Паралимпиады
Мастер из Семея продемонстрирует шедевры ремесленного искусства на Всемирных играх кочевников
Для успешного изучения языка необходимо практиковаться каждый день
Коллекция «золотых людей» пополнится
Конституционный контроль – элемент правового государства
В центре всех процессов – личность: Конституция Республики Казахстан – прочная основа защиты прав и свобод человека и гражданина
Полевая пиццерия, самый острый в мире перец и веганские бургеры
Павлодарские артисты готовы удивить своим творчеством зрителей на Всемирных играх кочевников
Народ – источник власти
Хорошо быть полиглотом
В Казахстане проживает одна Конституция
Конституционная реформа показала свою эффективность
Референдум стал актом гражданской справедливости
Послание президента: развитие IT инфраструктуры и поддержка частных инициатив
Закон прямого действия
Глава государства поздравил казахстанцев с Днем Конституции
Инструмент трансформации общества и государства
Казахстан завоевал первую медаль на Паралимпиаде
Представитель АНК: «Конституция – основа для социального, экономического и политического развития страны»
Бектенов поздравил казахстанцев с Днем Конституции
Паралимпиада: расписание на субботу
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Появится парк на «Колесных рядах»
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Интеграция отвечает общим целям
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков

Читайте также

Свыше 7 тыс. пострадавших от паводков семей получили новое …
Жители дачных массивов Уральска, пострадавшие от паводков, …
Паводки в Казахстане: новоселье справили более актюбинских …
Пострадавшие от паводка в Северном Казахстане получают жиль…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]