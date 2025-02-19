Полсотни миллионов тенге присвоила главбух «Дарына» в Кызылорде

Коррупция
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Венера Баталова
корреспондент

Деньги предназначались для командировок и зарплаты

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратурой Кызылординской области проведен анализ законности и эффективности расходования бюджетных средств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

По результатам установлено, что главный бухгалтер областного центра дополнительного образования «Дарын» незаконно перечислял на личный счет денежные средства в размере 50 млн тенге, предназначенные для командировок и заработной платы.

По данному факту прокуратурой области зарегистрировано уголовное дело по п. 2 ч. 4 ст. 189 УК РК.

В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.

#хищение #бухгалтер #Дарын

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