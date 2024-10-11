Получает ли Нацбанк прибыль за продажу коллекционных монет

На этот вопрос в ходе пресс-конференции ответил глава Нацбанка Тимур Сулейменов, передает Kazpravda.kz
На вопрос журналистов о том, как складывается цена на монеты, спикер отметил, что казахстанский монетный двор учитывает затраты на производство монеты, а Нацбанк к себистоимсти ничего не добавляет.
«Монеты продаются по себестоимости, Нацбанк не зарабатывает на этом», – заявил он.
Сулейменов также отметил, что перепродажа монет не запрещена.
«Для покупки монет Нацбанка пользователь интернет-магазина должен идентифицировать себя как гражданин Казахстана через ввод ИИН. Просто так зайти-купить нельзя. Если кто-то подсуетился и купил пораньше, такое бывает, как с любым товаром, который ограничен в объеме, то запрета на перепродажу нет. Суть коллекционирования заключается в том, что со временем монета становится более ценной, потому что редкая. И ты либо владеешь этим, либо продаешь», – пояснил глава Нацбанка.