Получает ли Нацбанк прибыль за продажу коллекционных монет

Фото: nationalbank.kz

На вопрос журналистов о том, как складывается цена на монеты, спикер отметил, что казахстанский монетный двор учитывает затраты на производство монеты, а Нацбанк к себистоимсти ничего не добавляет.

«Монеты продаются по себестоимости, Нацбанк не зарабатывает на этом», – заявил он.

Сулейменов также отметил, что перепродажа монет не запрещена.