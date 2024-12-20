Получить «пенсионные деньги» через посредников предлагают мошенники

Пенсионные новости , Мошенничество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Для использования пенсионных накоплений на жилье или лечение, услуги посредников не требуются

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В ЕНПФ сообщили о рассылке с предложением оказать посреднические услуги в получении пенсионных накоплений свыше порога минимальной достаточности (ПМД) для любой категории граждан под низкий процент, передает Kazpravda.kz

АО «ЕНПФ» предупреждает своих вкладчиков и получателей, что получение пенсионных накоплений возможно только в строго определенных Социальным Кодексом случаях. Прежде всего, это наступление пенсионного возраста, бессрочная инвалидность 1 или 2 группы, выезд на ПМЖ, наследование.

Использовать пенсионные накопления на улучшение жилищных условий и/или лечение при соблюдении законодательно
установленных условий могут:

- вкладчики, имеющие накопления, превышающие порог минимальной достаточности (в пределах суммы свыше ПМД);

- пенсионеры, чья пенсия составляет не менее 40% от утраченного дохода (ранее получаемой заработной платы) – они могут использовать до 50% накоплений, оставшихся на счете;

- пенсионеры по выслуге лет (до 100% накоплений);

- вкладчики, заключившие договор пенсионного аннуитета (до 100% накоплений).

Целевое использование пенсионных накоплений на жилье или лечение возможно исключительно через уполномоченных операторов – банки второго уровня. 

«Соответственно, услуги посредников не требуются. При этом ЕНПФ никаких комиссий не берет. Согласившись участвовать в сомнительных схемах, вы не только рискуете потерять свои деньги, но и ставите под угрозу сохранность своих персональных данных, которые в дальнейшем могут быть использованы для других мошеннических действий. ЕНПФ настоятельно рекомендует своим вкладчикам и получателям игнорировать подобные предложения, получать информацию из официальных источников и действовать исключительно в правовом поле», – подчеркнули в фонде.

#мошенники #ЕНПФ #накопления #посредники

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