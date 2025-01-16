Получивший наркотики из Таиланда почтой мужчина осужден на 16 лет

В посылке находилось наркотическое вещество - экстракт каннабиса - общей массой почти 800 граммов

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Досудебное расследование по факту контрабанды наркотических средств в особо крупном размере завершено АФМ в Алматинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

Напомним, что в отделение АО «Казпочта» Илийского района Алматинской области поступила посылка, в которой находилось наркотическое вещество - экстракт каннабиса (гашишное масло) общей массой почти 800 граммов.

Установлено, что подозреваемый, используя мессенджер Telegram, заказал наркотические средства из Таиланда.

«Вскрытие посылки подтвердило наличие наркотических веществ, скрытых в 8 банках с характерным запахом, замаскированных под косметические средства. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы. Изъятые наркотические вещества уничтожены», - сообщили в АФМ.

Отмечается, что с начала текущего года АФМ зарегистрировало 135 уголовных дел по фактам контрабанды и незаконного оборота наркотиков.

Изъято 77,1 кг наркотических средств, 3,2 кг психотропных веществ, 206 тысяч штук анаболиков (ядовитое вещество) и около 1 700 штук глазных капель «Тропикамид».

В АФМ напомнили, что контрабанда наркотических средств является тяжким преступлением, за которое предусмотрена строгая уголовная ответственность.