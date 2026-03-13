Помнить о духовных скрепах

Армия
9
Нурали Мансуров

В Национальной гвардии МВД РК элементы формы и служебной техники несут особый культурный смысл: в них органично вплетены знакомые каждому казахские орнаменты.

фото предоставлено пресс-службой НГ МВД РК

Ярким примером служит форма военнослужащих роты почетного караула – подраз­деления, представляющего Казахстан на государственных церемониях. Гвардейцы участвуют в военных парадах, официальных мероприятиях с участием командования силовых структур, а также встречают иностранные делегации. В их парадной форме используются элементы казахского орнамента, в том чис­ле знаменитый узор қошқар мүйіз – символ силы, благополучия и преемственности поколений. Орнаментальные мотивы аккуратно интегрированы в детали формы и придают ей узнаваемый национальный стиль.

Такие элементы можно заметить и на погонах повседневной и офисной формы гвардейцев – от рядового до генерала. Для казахской культуры орнамент всегда имел особое значение: узоры выполняли не только декоративную функцию, но и считались своеобразными оберегами.

А еще, как сообщили в пресс-службе НГ МВД РК, в рамках декады Наурызнама гвардейцы придали служебным автомобилям Hyundai Staria национальный колорит. Машины, задействованные в обеспечении общественного порядка, украсили стилизованные элементы казахского орнамента, которые гармонично дополнили современный дизайн техники.

Таким образом, в Национальной гвардии казахский орнамент стал частью визуального образа войск правопорядка – от формы до служебной техники, объединяя воинские традиции и культурное наследие казахского народа.

#Национальная гвардия #военнослужащие #форма

