Помогают аграриям карты

Сельское хозяйство
Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

В приоритете специалистов РГП – цифровые и пространственные базы данных

фото из архива ГИСХАГИ

90-летний юбилей отметило РГП «Государственный институт сельскохозяйственных аэрофотогеодезических изысканий (ГИСХАГИ)» – одно из ведущих госпредприятий с богатой историей, осуществляющее свою деятельность в области цифровизации сельскохозяйственных земель, формирования и актуализации пространственных данных.

К этому событию была приурочена международная научно-практическая конференция «Открытые геоданные и цифровые карты сельского хозяйства: новые возможности для управления земельными ресурсами». В ее работе приняли участие казахстанские и зарубежные ученые, представители научных и образовательных организаций, чья деятельность соприкасается с геодезией, картографией и цифровизацией, ветераны предприятия и его партнеры.

В рамках мероприятия состоялись пленарное заседание, а также торжест­венная церемония награждения сотрудников предприятия и ветеранов. Была организована экскурсия в музей учреждения, посвященный истории и развитию картографии и геодезии.

История ГИСХАГИ берет начало с 1936 года, когда по ходатайству Наркомзема Казахской АССР постановлением Совета народных комиссаров респуб­лики было организовано Казахское отделение «Сельхозаэросъемка». В то время на постоянное место работы в Алма-Ату прибыла группа специалис­тов – топографы, фотограмметристы, чертежники и аэрофотолаборанты, которые и составили костяк будущего института.

В тридцатые годы прошлого века остро возросла потребность земельных органов в картографировании сельскохозяйственных земель. Эту задачу в короткие сроки можно было решить только с помощью аэрофотосъемки.
К слову, в военные и первые послевоенные годы более половины специалистов предприятия составляли женщины. Именно они и внесли основной вклад в решение грандиозных задач.

Сейчас специалисты используют, конечно же, другие – более современные методы. Созданные по передовым технологиям цифровые сельскохозяйственные карты выступают базовой основой для формирования государственного земельного кадастра.

Выступая перед участниками конференции, директор РГП Нурбол Салыбеков отметил, что в прошлом году их ведомство реализовало два крупных проекта, связанных с оцифровкой сельскохозяйственных земель и созданием новой открытой карты.

– Сегодня все результаты размещены на нашем картографическом реп-сервисе. Это открывает новые возможности для привлечения инвесторов. Начиная с нынешнего года сельскохозяйственные земли распределяются по электронному конкурсу, новая цифровая база стала основой для такого подхода, – подчерк­нул глава ГИСХАГИ.

Точные геоданные играют важную роль в агронауке. Космический мониторинг, применяемый в формировании базы данных, цифровизация открывают перед пользователями большие перспективы.

Выступая перед участниками форума, глава управления геодезического и картографического обеспечения департамента геодезии и пространственных данных Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Майгуль Абдигали отметила, что за последние годы в стране была проведена комплексная работа по совершенствованию законодательства в сфере картографирования, направленная на адаптацию методов к современным требованиям.

На сегодняшний день в рамках обеспечения потребителей топографо-геодезической и картографической продукцией созданы и обновлены цифровые топографические карты масштаба 1:25 000 всей территории страны; цифровые топографические планы масштаба 1:2 000 для 1 469 населенных пунктов. По итогам 2025 года создана цифровая модель
рельефа территории республики.

Ранее в период 2021–2024 годов в Казахстане был реализован проект по формированию Национальной инфраструктуры пространственных данных. Основная цель заключалась в создании единой системы геопространственных данных, обеспечивающей государственные органы, бизнес и граждан актуальной и точной информацией.

Одним из ключевых результатов проек­та стало внедрение Единой государственной системы координат QazTRF-23, основанной на современных спутниковых технологиях. Для ее функционирования создана сеть из 86 постоянно действующих референцных станций CORS, было обследовано более 56 тыс. геодезических пунктов, переизмерено 46 тыс. пунктов в новой системе координат.

Важным элементом данной инфраструктуры выступает ИС «Государственный геопортал», обеспечивающий доступ к открытым пространственным данным. Здесь размещаются в том числе топографические планы городов и район­ных центров. По итогам реализации проекта все созданные топографические карты сшиты в единую цифровую картографическую основу ЕЦКО.

– Ранее ожидать получения координат в системе СК-42 приходилось до 75 дней, сегодня же они могут быть предоставлены за 10 минут. Сейчас ведомство прорабатывает вопросы внедрения искусственного интеллекта, который позволит автоматизировать расчеты, оптимизировать процессы планирования, – пояснила Майгуль Абдигали.

#цифровизация #картография #ГИСХАГИ

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