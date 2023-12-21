Помогут компенсации

Общество
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Серик Кабдулов

В Атырауской области многие предприятия-услугодатели в сфере ЖКХ подняли тарифы на свои услуги. И связывают это с реализацией принципа инвестиционной политики «Тариф в обмен на инвестиции».

коллаж Павла Цедилина

Утвержденная Правительством инвестпрограмма монополистов рассчитана на период до 2028 года. Как это повлияет на положение малообеспеченных граждан? Фактически никак, ведь для них существуют компенсации по оплате за коммунальные услуги. К примеру, в Атырауской области на сегодня 371 семья малообеспеченных граж­дан подала заявку на выплату такой компенсации. Для этого из средств местного бюджета было предусмотрено выделение 17,8 млн тенге.

– В соответствии с Законом «О жилищных отношениях» малообеспеченным семьям в целях оказания социальной поддержки предоставляется материальная помощь на оплату коммунальных услуг. Ее размер устанавливается из расчета разницы между расходами заявителя на коммунальные услуги и предельно допустимой долей совокупного дохода семьи за прошлый квартал. Что касается последнего, то указанная доля установлена по области в размере 5%, – сообщил руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Азамат Мамбетов.

Получить жилищную помощь граждане могут, подав заявление на портал электронного правительства или через государственную корпорацию «Правительство для граждан».

Как рассказал Азамат Мамбетов, определенная часть граждан, для которых рост тарифов бьет по карману, может компенсировать часть расходов на коммунальные платежи. Как было отмечено, на эти цели выделено 17,8 млн тенге. Данная сумма бюджетных средств покрывает расходы на такие услуги, как водоснабжение, электроэнергия, газ, отопление, вывоз мусора и так далее.

На 1 декабря компенсацию на оплату комуслуг получили 292 семьи на сумму 7,7 млн тенге. В Атырауской области последнее повышение на воду и канализацию произошло 1 сентября, а новые тарифы на электроэнергию ввели с 1 ноября 2023 года.

#инвестиции #Атырау #тариф #ЖКХ #компенсация

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