Фото: polisia.kz
Происшествия
Поножовщину устроил мужчина на автовокзале Талдыкоргана

Мужчина, устроивший на автовокзале пьяную драку с ножом, задержан в городе Талдыкоргане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

11 октября в больницу Талдыкоргана госпитализировали 22-летнего парня с тяжелым ножевым ранением. Выяснилось, что он получил удар ножом от пьяного мужчины в шашлычной, расположенной на территории городского автовокзала.

Патрульные полицейские по горячим следам задержали правонарушителя. Подозреваемый, находившийся в алкогольном опьянении, был доставлен в полицию и помещен под стражу.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью начато уголовное расследование. Нож изъят и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства.

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