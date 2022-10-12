Поножовщину устроил мужчина на автовокзале Талдыкоргана

Мужчина, устроивший на автовокзале пьяную драку с ножом, задержан в городе Талдыкоргане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

11 октября в больницу Талдыкоргана госпитализировали 22-летнего парня с тяжелым ножевым ранением. Выяснилось, что он получил удар ножом от пьяного мужчины в шашлычной, расположенной на территории городского автовокзала.

Патрульные полицейские по горячим следам задержали правонарушителя. Подозреваемый, находившийся в алкогольном опьянении, был доставлен в полицию и помещен под стражу.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью начато уголовное расследование. Нож изъят и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства.