Понтонный мост военных стал дорогой жизни для уилцев

Чрезвычайная ситуация природного характера сохраняется в областном центре и шести районах. С 21 марта по 8 апреля откачано более 1,3 млн кубических мет­ров талой воды, использовано 157 278 мешков с песком, подвезено к местам риска 297 113 тонн инертных материалов.

По официальным данным, подтоплен 1 061 жилой дом, откуда эвакуированы 10 138 человек, из них 4 077 – дети. Приз­наны разрушенными 126 домов. Как только вода стала отступать, в 502 жилища вернулись 2 536 человек, почти половина из них – дети. Спасатели бережно относятся и к живности, эвакуи­ровано 10 663 головы домашнего скота.

В противопаводковых мероп­риятиях задействованы 1 364 человека личного состава, 247 единиц техники, 10 плавсредств, 22 водооткачивающих оборудования.

Продолжает работу горячая линия психологической помощи, куда поступило 230 звонков. В основном за консультациями и нужной информацией и в 24 случаях – именно за психологической помощью.

Хорошим подспорьем стала организация понтонной переправы для жителей районного центра Уил инженерными войс­ками Министерства обороны РК, специально прибывшими в Актюбинскую область. С 6 апреля таким образом через вышедшую из своих берегов одноименную реку Уил переправлены 427 человек и 400 кг продовольствия, уточнили в пресс-службе областного акимата.

В пресс-службе акимата города Актобе поделились другими подробностями. В ночь на понедельник с 2.40 до 5 утра в связи с увеличением притока талой воды в Каргалинском водохранилище и поднятием уровня воды на реке Каргалы образовалась угроза подтопления садоводческих коллективов в жилых массивах «Акжар», «Жилянка», «Солнечный», «Садовое», садоводческом коллективе «Эко». Всего вдоль Каргалы расположены 48 садоводческих коллективов, 314 домов с населением 854 человека. Общими усилиями спасатели, полицейские, гвардейцы и местные исполнительные органы эвакуировали 143 человека, из них 25 – дети. Все они размещены в пункте временного размещения.

Вместе с тем начата организационная работа по возмещению ущерба. На данный вид компенсации могут рассчитывать жители Айтекебийского, Хобдинского, Мугалжарского, Уилского, Темирского районов и города Актобе, где объявлен режим чрезвычайной ситуации. Пострадавшие могут также рассчитывать на единовременный социальный платеж. Размер выплаты составляет 300 тысяч тенге по городу Актобе и по Айтекебийскому району, в остальных районах – 100 месячных расчетных показателей, то есть 369 200 тенге.

Для получения единовременной выплаты необходимо заключение комиссии, проверявшей состояние дома. На его основании заявителю необходимо получить справку из департамен­та ЧС, а затем обратиться в отдел занятости и социальных прог­рамм. На рассмотрение докумен­тов отводится восемь дней. Единовременная выплата будет произведена в течение трех дней.

В области также создан общественный фонд «Қамқор-Ақтөбе-2024», на первых порах сюда поступило 316 миллионов тенге. Полный финансовый отчет размещается на официальной странице фонда @qamqor_aqtobe2024.

– Наводнение разрушает дома, они становятся непригодны для жилья. Портится имущество людей. Государство окажет помощь в строительстве новых домов. Но у владельцев недвижимос­ти могут возникнуть проблемы с докумен­тами. Гуманитарная помощь сейчас поступает в виде продуктов питания и одежды. Однако главное – решить воп­рос с обеспечением жилья для пострадавших. Сколько ни ремонтировать дом с разрушенным фундаментом и покосившимися стенами, он все равно рухнет. Поэтому собранные в фонд средства мы направим только на решение жилищной проблемы. Чтобы у каждого пос­традавшего вновь была крыша над головой. Уверен, что благие деяния людей воздастся им по заслугам, – поделился глава фонда Абдихат Мырзалин.

В попечительский совет фонда вошли 13 человек. Они будут вести контроль за расходованием собранных денег. Ни один из руководителей общественного фонда не получает зарплату. Оплачивается только работа бухгалтера.

Реквизиты Общественного фонда «Қамқор-Ақтөбе-2024»:

г. Актобе, проспект Тәуелсіздік, 14-б.

БИН 240440001734,KZ38722S000035957349, «Kaspi bank» АҚ.