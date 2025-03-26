Понятие «сопровождающий спортсмена с инвалидностью» вводят в Казахстане

Спорт
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Дана Аменова
корреспондент

Подробнее об этом в ходе брифинга в СЦК рассказал вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Согласно законопроекту, нововведение позволит спортсменам с инвалидностью первой группы получать помощь при участии в спортивных мероприятиях.

«Законопроект направлен на расширение свободы передвижения и условий участия спортсменов с инвалидностью в спортивных соревнованиях. Это изменение способствует повышению инклюзивности в спорте и созданию благоприятных условий для участия граждан с инвалидностью в спортивных мероприятиях», – отметил он.

Такое нововведение способствует повышению инклюзивности в спорте и созданию благоприятных условий для участия граждан с инвалидностью в спортивных мероприятиях.

#спортсмен #инвалидность #брифинг #СЦК #Минтуризма

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