Понятие «сопровождающий спортсмена с инвалидностью» вводят в Казахстане

Подробнее об этом в ходе брифинга в СЦК рассказал вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Согласно законопроекту, нововведение позволит спортсменам с инвалидностью первой группы получать помощь при участии в спортивных мероприятиях.

«Законопроект направлен на расширение свободы передвижения и условий участия спортсменов с инвалидностью в спортивных соревнованиях. Это изменение способствует повышению инклюзивности в спорте и созданию благоприятных условий для участия граждан с инвалидностью в спортивных мероприятиях», – отметил он.

Такое нововведение способствует повышению инклюзивности в спорте и созданию благоприятных условий для участия граждан с инвалидностью в спортивных мероприятиях.