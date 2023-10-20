Попасть на госслужбу станет проще

Культура и общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

О реализации законодательных инициатив Агентства РК по делам государственной службы на пресс-конференции в СЦК рассказал зампредседателя ведомства Азамат Жолманов

Фото: Kazpravda.kz

«Внесены следующие изменения в законодательство о государственной службе.

Первое – это прямое назначение лучших выпускников, окончивших учебные заведения с высокими показателями в рамках государственного образовательного заказа, в районы и села без конкурсного отбора на низовые и не руководящие должности.

Второе – прямое назначение на руководящие должности корпуса «Б» по согласованию с Агентством. Это позволяет нам привлекать квалифицированные кадры, имеющие отраслевой опыт из частного и квазигосударственного секторов.

Третье – это прямое назначение выпускников академии государственного управления при президенте, достигших высокие показатели в ходе обучения, в региональные органы без конкурса», – сказал спикер.  

По его словам, после введение в действие закона о назначении корпуса «Б» по согласованию с АГДС в госорганах было назначено около 200 таких руководителей. Также из числа лучших выпускников академии и вузов страны без конкурсного отбора назначен на должности 71 человек.

 Жолманов также рассказал о мерах для формирования оптимальной структуры госорганов.

По его словам, в отдельных госорганах встречается дисбаланс соотношения руководителей и исполнителей, когда на 1 руководителя приходится по 1 исполнителю.

«В этой связи нами приняты правила определения соотношения состава административных государственных служащих, которые устанавливают предельное число руководящих должностей в зависимости от численности госоргана. Приказ будет введен в действие с 1 января 2024 года», – резюмировал спикер.

#конкурс #госслужба #выпускники

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