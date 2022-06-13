В начале больших дел

Изменения и дополнения в Конституцию, принятые общенародным голосованием, – начало большого законотворческого процесса. Кроме конституционных законов, закрепляющих правомочия органов государственной, местной власти и самоуправления, предстоит пересмотреть десятки законодательных актов, определяющих условия и качество жизни каждого жителя страны. К этой работе важно подключить профессиональных экспертов и общественников.

Поправки в Конституцию вполне ожидаемо вызвали полемику среди юристов, политологов, общественных деятелей, но главное, они нашли отклик у широких масс населения. Этот интерес в полной мере отражает масштаб предстоящих событий, ведь мы понимаем, что речь идет не просто о корректировке каких-то положений Основного закона, а о реальных и кардинальных изменениях самой жизни.

Мне такие крупные политические и общественные явления интересны с профессиональной точки зрения, поэтому я анализировал, как проходит обсуждение конституционной реформы в различных аудиториях, что волнует экспертов и какие ошибки они чаще всего допускают при трактовке тех или иных положений новой редакции Конституции. Некоторыми из своих выводов хочу поделиться.

В первую очередь, если говорить о реформе в узком смысле, то я как юрист выделяю принципиально значимые моменты в предложенных обновлениях. Это то, что в проекте прописано в четких формулировках и не вызывает никаких сомнений.

Так вот: меняется подход к формированию выборных органов, другое содержание получает президентская форма правления, более широко представлена деятельность Парламента, Правительства, местных исполнительных органов – они получают новые права и полномочия. Поправки приведут к переформатированию функций органов государственного управления. И есть большой раздел, который касается изменений в деятельности правоохранительных, судебных и других органов правовой системы.

В более широком и общем аспекте, который более интересен гражданам, скажу, что результатом конституционной реформы станет по-другому функционирующее государство и его аппарат. Демократические процессы, которые инициировал сам Президент, нацелены на то, чтобы улучшить условия жизни наших людей. Считаю нужным это повторить для тех, кто пока еще верит экспертам, называющим реформу демагогией, заигрыванием с массами... Посоветую всем сомневающимся внимательно прочитать обновленную Конституцию, а оппонентам – грамотно и непредвзято ее комментировать.

Поправка, в которой говорится о расширении полномочий Правительства, вызывала вопросы даже среди юристов. Это положение о том, что оно будет иметь возможность под свои гарантии в ускоренном режиме принимать нормативные акты. В такой формулировке некоторые видят опасность превышения власти и другие перегибы. Но ведь в той же Конституции все разъясняется: расширенными полномочиями Правительство сможет воспользоваться в особых условиях, когда возникают риски для безопасности государства.

Давайте представим, что в ночь с 4 на 5 января Президент стал бы реагировать на ситуацию по традиционной схеме: подготовил указ или закон, отправил его по каналам обсуждений, чтений и согласований на пару месяцев… Думаю, мы теперь понимаем, чего бы стоило такое нормотворчество. И подобных примеров экстраординарных событий, когда государство сталкивается с реальной угрозой для своего существования и требуется молниеносно принимать решения, можно привести немало.

В полемике, которая продолжается и после референдума, приходится слышать от достаточно авторитетных людей совершенно уж непрофессиональные заключения. На днях известный политолог в соцсетях анализировал итоги голосования и называл их «грязными».

Любой более-менее образованный человек знает, что у официального плебисцита может быть только две юридические характеристики: «проведенный в соответствии с законом» и «проведенный с нарушением законодательства». На прошедшем референдуме не было зафиксировано нарушений закона, которые могли бы повлиять на результаты. Поэтому для его итогов может использоваться только одно определение – «состоявшийся». Все остальные эпитеты несправедливы и употребляются чаще ради красного словца.

Если говорить о конкретных положениях Конституции, то меня, например, больше заинтересовала статья 6, в которой определено, что земля и ее недра принадлежат народу. То есть фактически речь идет об общенародной собственности. С юридической точки зрения к этому определению действительно можно придраться, но, скорее всего, в плане несовершенства юридической терминологии.

В Конституции РК закреплены только две формы собственности – государственная и частная. Общенародной собственности как таковой нет. На мой взгляд, ответом на эту коллизию может быть то, что в дальнейшем все действия с заключением каких-либо деловых контрактов, которые могут повлиять на территориальную целостность и неприкосновенность территории страны, должны проходить через высший орган государства – законодательный.

Еще один блок противостоящих сейчас идее преобразований в стране не удовлетворен, скажем так, глубиной реформ. Возможно, его представители ждали более радикальных и даже революционных изменений. Но история не раз показывала, к чему приводят попытки в одночасье разрушить все старое, чтобы построить новое. Любые радикальные перемены вызывают глубокие социальные потрясения. И если Президент выбирает эволюционный путь развития для нашей страны, это говорит только о том, что он прекрасно владеет ситуацией.

К изменениям законодательства или реформации государственных и гражданских институтов нужно подходить, когда наступает определенное политическое созревание. Для успеха перестройки нужны условия: экономические – а они сейчас достаточно сложные, международные, и здесь пока остается желать много лучшего, социальные и прочее-прочее. На таком фоне даже самые блестящие политические реформы не дадут никакого результата, если не сделают еще хуже.

После завершения референдума Президент сделал заявление, в котором пояснил, как дальше будет выстраиваться реформирование общественной жизни. Все, что было сказано, не нуждается в поддержке и одобрении, – это квинт­эссенция проблем, вызывающих постоянное недовольство людей, и это понятная, и правильно сформулированная программа мер для устранения недовольства.

Реформе правовой системы Глава государства отводит особое место, что справедливо. На мой взгляд, важный посыл состоит в том, что у граждан должна быть возможность получать полную и объективную информацию о деятельности правоохранительных структур.

Искусственно созданный ореол тайны за стенами следственных органов служит плохую службу самой же системе правопорядка, ибо растут недоверие и опасения. Закон должен по-прежнему гарантировать сохранение тайны следствия. Но там, где речь идет о защите прав подозреваемых, обвиняемых и других гражданских правах, нужен контроль государства и общественности. Очень надеюсь, новые законы смогут это обеспечить.