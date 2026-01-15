Тем временем в Национальной библиотеке в Алматы открылась выставка книг, изданных в 2025 году в рамках государственного заказа. Задача экспозиции – популяризировать национальные ценности и знакомить читателей с казахстанскими авторами и новыми изданиями.

Выставка включает четыре ключевых раздела. В «Отечест­венной литературе» представлены современные произведения казахстанских авторов и переиздания классиков казахской литературы. В разделе «Научно-познавательная литература» – исследования по истории, этнографии, искусству и социальным наукам. В «Проектах перевода» можно ознакомиться с казахскими версиями мировых научных и художественных произведений, а в «Детской литературе» – иллюстрированные книги, способствующие познавательному развитию подрастающего поколения.