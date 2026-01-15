Популярность библиотек растет
Маргулан Бейсекенов
Проект Министерства культуры и информации – Национальная электронная библиотека (НЭБ) – был реализован в 2007 году на базе Национальной академической библиотеки РК. В 2025-м число пользователей НЭБ значительно возросло: к ее услугам теперь обращаются 718 955 человек из 122 стран, включая Китай, Россию, США, Германию, Узбекистан, Турцию, Нидерланды, Францию, Кыргызстан. В фондах НЭБ содержатся документы на 64 языках, на ее платформе размещено более 83 800 документов, среди которых – книги, статьи, диссертации, аудио- и видеофайлы. Все материалы доступны на портале без регистрации.