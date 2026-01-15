Популярность библиотек растет

Литература
8
Маргулан Бейсекенов

Проект Министерства культуры и информации – Национальная электронная библиотека (НЭБ) – был реализован в 2007 году на базе Национальной академической библиотеки РК. В 2025-м число пользователей НЭБ значительно возрос­ло: к ее услугам теперь обращаются 718 955 человек из 122 стран, включая Китай, Россию, США, Германию, Узбекистан,­ Турцию, Нидерланды, Францию, Кыргызстан. В фондах НЭБ содержатся документы на 64 языках, на ее платформе размещено более 83 800 документов, среди которых – книги, статьи, диссертации, аудио- и видеофайлы. Все материалы доступны на портале без регистрации.

коллаж Натальи Ляликовой с помощью ChatGPT

Тем временем в Национальной библиотеке в Алматы открылась выставка книг, изданных в 2025 году в рамках государственного заказа. Задача экспозиции – популяризировать национальные ценности и знакомить читателей с казахстанскими авторами и новыми изданиями.

Выставка включает четыре ключевых раздела. В «Отечест­венной литературе» представлены современные произведения казахстанских авторов и переиздания классиков казахской литературы. В разделе «Научно-познавательная литература» – исследования по истории, этнографии, искусству и социальным наукам. В «Проектах перевода» можно ознакомиться с казахскими версиями мировых научных и художественных произведений, а в «Детской литературе» – иллюстрированные книги, способствующие познавательному развитию подрастающего поколения.

#библиотека #МКИ #НЭБ #Национальная электронная библиотека

