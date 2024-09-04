Пора запускать механизмы рачительности

Мнения
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Сергей Пономарев, депутат Мажилиса Парламента РК

Нынешнее Послание очень емкое. Глава государства высказал достаточно жесткую позицию по многим направлениям.

фото Игоря Бургандинова

В этом году Парламент будет рассматривать четыре кодекса – Бюджетный, Налоговый, Строительный и Водный. Это очень важные документы, которые окажут большое влияние на развитие экономики, и именно с точки зрения рациональности и эффективности и нужно рассматривать каждое их положение.

Например, если мы говорим о Водном кодексе, то тут должны быть наконец-то запущены механизмы рачительного отношения к воде. Глава государства сделал акцент и на том, что необходимы прозрачные тарифы для предпринимателей, побуждающие их быть заинтересованными в приобретении и использовании водосберегающих технологий, повторной очистке воды, капельном орошении в сельском хозяйстве.

Была названа дата проведения общенацио­нального референдума по строительству АЭС. Эта тема обсуждается в обществе уже год, в регионах ее выносили на общественные слушания с участием ученых, общественников, энергетиков. Специалисты разъяс­няли людям ситуацию в энергетическом комплексе страны, важность развития альтернативного углю сектора, говорили о возможностях, которые у нас для этого есть.

В Алматы уже около 60 лет успешно работает Институт ядерной физики. У нас есть «Казатомпром», аккумулирую­щий опыт высококвалифицированных специалистов. Казахстан – лидер по запасам урана. Есть опыт Ульбинского завода, где делают ядерное топливо, Национального ядерного центра в Курчатове. У нас очень много возможностей, и нужно объяснять это казахстанцам.

Вопрос нехватки электрических мощностей стоит сейчас необычайно остро. А если учесть поручения Главы государства по диверсификации экономики, развитию энергоемких предприятий высокого передела, то потребности эти увеличиваются значительно.

Покрыть их можно только с помощью строительства АЭС. Этот вопрос важен и с точки зрения привлечения инвестиций, ведь Казахстан должен стать страной, которая не только экспортирует сырье, но и развивает перерабатывающую промышленность – нам нужно привлекать инвесторов в этой облас­ти и гарантировать энергию для будущих производств.

#президент #мнение #послание

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