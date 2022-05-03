Пострадавшим в ходе январских беспорядков возместили около 100 млн тенге ущерба

Порядка 100 миллионов тенге выплатили потерпевшим в ходе январских событий. Об этом сообщил начальник Следственного департамента Министерства внутренних дел Казахстана Санжар Адилов на брифинге в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Основным приоритетом для полиции в ходе расследования январских событий является возмещение ущерба потерпевшим гражданам, чтобы каждый из них, вернув свое нажитое или компенсацию за него, как можно скорее забыл ужасы и последствия трагических событий. По делам направленным в суд потерпевшим уже возмещен ущерб на сумму порядка 100 миллионов тенге. Это обеспечено за счет обнаружения и изъятия сотрудниками полиции похищенного имущества, а также возмещения ущерба обвиняемыми на стадии как досудебного расследования, так и судебного следствия", – озвучил спикер.

По его словам, активно продолжаются оперативные мероприятия по обнаружению и изъятию имущества граждан, похищенного во время беспорядков.

"Так, в результате принятых мер, полицейские обнаружили и изъяли похищенное имущество граждан на сумму более 340 миллионов тенге. К примеру, четыре уроженца Алматинской области 5 января из филиала АО "Кcell" по улице Алимжанова в Алматы совершили кражу 27 мобильных телефонов на общую сумму более 3 миллионов тенге. Подозреваемые водворены, и с санкции суда избрана мера пресечения в виде залога. Приговором суда Медеуского района они признаны виновными и с учетом положительных характеристик и возмещения причиненного ущерба осуждены к 3 годам ограничению свободы", – дополнил Санжар Адилов.

Он сообщил, что на сегодня в производстве следователей органов внутренних дел без учета ранее принятых решений находятся 1 150 уголовных дел. Основную массу из них составляют дела о кражах - 157, незаконном обороте оружия – 146, умышленных повреждениях чужого имущества – 23 и другие.

"По данным делам под стражей остаются 150 лиц, которые подозреваются в совершении тяжких преступлений. Между тем следователями с обвинительным актом завершено и направлено в суд 288 уголовных дел в отношении 473 обвиняемых", – резюмировал Адилов.