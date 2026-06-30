Порядка 1300 медицинских объектов открылось в Казахстане с 2019 года

Средняя продолжительность жизни граждан составляет практически 76 лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В целом по стране с 2019 года построено около 1300 медицинских объектов. Об этом сообщил Президент, выступая на совместном заседании Палат Парламента.

Средняя продолжительность жизни граждан составляет практически 76 лет.

"По данным Всемирного банка, Казахстан лидирует по этому показателю в регионе, что, несомненно, является значимым индикатором развития нашей страны", - говорит Касым-Жомарт Токаев.

Всем гражданам, независимо от их статуса застрахованности, гарантирована базовая медицинская помощь. Кроме того, нашим соотечественникам доступны самые высокотехнологичные медицинские услуги – от нейрохирургии до репродуктивной медицины.