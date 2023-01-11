Порядка 600 тыс. гражданским служащим повысят зарплату в этом году

Таким образом, в период с 2022 по 2025 годы зарплата отдельных категорий гражданских служащих увеличится в 2 раза.

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В Министерстве труда и социальной защиты населения РК сообщили о росте на 20% зарплат отдельных категорий гражданских служащих в 2023 году, передает Kazpravda.kz.

"Во исполнение поручения главы государства, озвученного в послании народу Казахстана от 1 сентября 2021 года "Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны", в этом году продолжилось поэтапное повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих в среднем на 20%", - отметили в министерстве.

Как отметили в ведомстве, повышение заработной платы затронет порядка 600 тыс. гражданских служащих, работающих по таким специальностям, как: бухгалтеры, экономисты, юристы, архивариусы, библиотекари, музееведы, лесники, технический персонал и другие.

Таким образом, в период с 2022 по 2025 годы зарплата отдельных категорий гражданских служащих увеличится в 2 раза, добавили в МТСЗН.