Порядка 600 тыс. гражданским служащим повысят зарплату в этом году

Экономика
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Таким образом, в период с 2022 по 2025 годы зарплата отдельных категорий гражданских служащих увеличится в 2 раза.

Фото: Kazpravda.kz

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК сообщили о росте на 20% зарплат отдельных категорий гражданских служащих в 2023 году, передает Kazpravda.kz.

"Во исполнение поручения главы государства, озвученного в послании народу Казахстана от 1 сентября 2021 года "Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны", в этом году продолжилось поэтапное повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих в среднем на 20%", - отметили в министерстве.

Как отметили в ведомстве, повышение заработной платы затронет порядка 600 тыс. гражданских служащих, работающих по таким специальностям, как: бухгалтеры, экономисты, юристы, архивариусы, библиотекари, музееведы, лесники, технический персонал и другие.

Таким образом, в период с 2022 по 2025 годы зарплата отдельных категорий гражданских служащих увеличится в 2 раза, добавили в МТСЗН.

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