Порядка сорока жителей Текели с особыми потребностями обрели в «Мамания» өнер мектебі» творческую реализацию и душевное общение

Общество
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Дина Боранбаева, область Жетысу

Творческая школа распахнула двери в Текели ровно год назад. «Мамания» стала первым подобным заведением в городе, где людей с инвалидностью самых разных возрастов обучают десяти видам прикладного искусства, а также рисованию и другим навыкам. В этих стенах особенные ребята раскрывают свои таланты и активно включаются в общественную жизнь.

фото из личного архива "Мамания"өнер мектебі"

«Мамания» өнер мектебі» в городе Текели стала третьим по счету филиалом областного креатив-этноцентра ремес­ленничества, основанного два с половиной года назад известным в регионе волонтером и общественным деятелем Динарой Бакировой. Первые подобные творческие школы с бесплатным обу­чением детей и молодежи с такими диагнозами, как ДЦП, аутизм, синдром Дауна, задержка умственного развития, эпилепсия и другими заболеваниями появились в селе Койлык и райцентре Сарканского района. В прошлом году был открыт этот филиал в Текели, в нынешнем – в Талдыкоргане. И эта работа будет продолжена, надеется основатель ОО «Алтын Адам Жетісу шеберлер орталығы» Динара Бакирова. К слову, название «Мамания» – это дань памяти крупнейшему очагу знаний, основанному в регионе Жетысу в конце XIX века.

– Первая казахская школа «Мамания» была открыта на базе медресе в 1899 году известным просветителем и меценатом своего времени Турысбеком қажы Мамановым в местечке Қарагаш Аксуского района, – повествует Динара Сериковна. – Туда приглашали высоко­квалифицированных педагогов из разных городов Российской империи. Турыс­бек қажы всеми силами поддерживал талантливую молодежь, отправляя лучших выпускников на учебу в Оренбург, Троицк, Казань. Турысбек Маманов внес огромный вклад в образование местного населения, из стен его школы вышла целая плеяда выдающихся личностей Казахстана.

– А в современной «Мамании» – свои звезды и таланты, – продолжает директор текелийского филиала этноцентра Наталья Пак. – Сейчас занятия здесь посещают порядка сорока ребят, самому старшему из которых – 37 лет, а младшей недавно исполнилось пять. Из-за сложных диагнозов на возраст своих подопечных внимания не обращают и к каждому ищут индивидуальный подход. С теми, кому сложнее, занятия проводят два раза в неделю по одному часу. Другие же посещают «Мамания» өнер мектебі» ежедневно с 11 утра до 3 часов дня.

За это время дети успевают дружно попить чай, поиграть, отдохнуть и, конечно же, занимаются творчеством. С учетом особенностей здоровья и моторики одни осваивают вышивку, шитье, бисероплетение, другие демонстрируют успехи в лепке и аппликации. При этом за прошедший год всех ребят ознакомили с разнообразными видами техник. Это лоскутное шитье, лепка, рисование, живопись, вышивка бисером и шитье по фетру, создание декоративных поделок, литье фигур из гипса, подготовка и оформление фотозон. А сейчас воспитанники начали осваивать войлоковаляние, которое пришлось по душе многим ребятам. Благодаря такому грамотному и душевному подходу, а также постоянной вовлеченности в процесс воспитанники творческой школы уже добились немалых успехов.

– Прогресс налицо: наши дети стали более общительными, – с радостью подводит итоги первого года работы Наталья Борисовна. – Вначале они были очень замкнутые, закрытые, даже не разговаривали друг с другом. Ведь раньше общение многих из них было ограничено домом, поликлиникой и реабилитационным центром. Здесь они развивают мелкую моторику, воображение, творческое мышление, чувство вкуса и социальные навыки, терпение, усидчивость, аккуратность и внимательность. Сейчас все родители говорят, что дети стали улыбчивыми, веселыми и очень сдружились. Помимо творческой работы, вместе празднуют дни рождения и другие торжества, участвуют в разнообразных мероприятиях.

Стены просторного кабинета украшают многочисленные работы ребят, а также завоеванные дипломы. Воспитанники «Мамании» уже приняли участие в городских и областных выставках декоративно-прикладного искусства, представляли проект по переработке вторсырья на региональном конкурсе, а также проводили в Текели «Дармарку» – акцию по бесплатной раздаче вещей. Большие и малые награды очень мотивируют ребят, говорят преподаватели, которые, к слову, сами являются примером стойкости и оптимизма: трое из пяти наставников в текелийской «Мамании» имеют инвалидность.

– На своем примере они показывают, что такой диагноз – не приговор, – считает руководитель филиала «Мамания» өнер мектебі». – Они работают, приносят огромную пользу окружающим, зарабатывают, постоянно развиваются. В нашем обществе многие до сих пор живут предрассудками, что инвалидность – это какая-то безысходность. Но наши мастера показывают, что, несмотря ни на какие ограничения, можно добиться многого.

Есть в группах «Мамании» и свои звез­дочки: скованная болезнью 16-летняя Алуа Тулкибек рисует маслом потрясаю­щие картины, держа кисть во рту… А Данияр Джылкыбаев в свои 16 отлично рисует, занимается танцами, участвует в спортивных состязаниях, занимает призовые места в разных творческих конкурсах с поделками, изготовленными в стенах этой школы. И синдром Дауна – всего лишь особенность всесторонне развитого, веселого парня. Да что говорить, каждый здесь талантлив по-своему и каждый – настоящий герой…

Арт-терапия, общение и социализация улучшают состояние не только самих посетителей школы творчества, но и их близких, делится Наталья Пак. Видя такой прогресс у детей, многие родители также решили попробовать себя в творчестве, чтобы отвлечься от житейских проблем и получить полезные навыки. По многочисленным просьбам в «Мамании» ведут подготовку к открытию полноценных курсов шитья для мам особенных детей. Благодаря гранту Консалтингового центра закуплено необходимое оборудование, и сейчас коллектив в поиске новых преподавателей. Но и эти позитивные изменения – не предел, говорят в творческом центре и обещают охватить полезным досугом и добрыми делами еще больше людей.

#дети #школа #творчество #Текели #арт-терапия #Мамания

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Порядка сорока жителей Текели с особыми потребностями обрели в «Мамания» өнер мектебі» творческую реализацию и душевное общение
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