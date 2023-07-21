Порядка сорока жителей Текели с особыми потребностями обрели в «Мамания» өнер мектебі» творческую реализацию и душевное общение
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Дина Боранбаева, область Жетысу
Творческая школа распахнула двери в Текели ровно год назад. «Мамания» стала первым подобным заведением в городе, где людей с инвалидностью самых разных возрастов обучают десяти видам прикладного искусства, а также рисованию и другим навыкам. В этих стенах особенные ребята раскрывают свои таланты и активно включаются в общественную жизнь.