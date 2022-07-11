Общество
Порядка тысячи рабочих мест были предложены на ярмарке вакансий в Нур-Султане

Акимат Нур-Султана совместно с подведомственными организациями города провели ярмарку вакансий для молодежи и выпускников вузов и колледжей столицы, передает официальный сайт городского акимата.

Более 60 работодателей, которые находятся в поиске кадров, предложили порядка тысячи рабочих мест. Это представители крупного бизнеса, в том числе в сфере промышленности, туризма и торговли.

Повысить доступность рабочих мест для молодежи и выпускников учебных заведений, облегчить работодателям процесс найма подходящих кандидатов и оказать содействие в их трудоустройстве - с такой целью Управление занятости и социальной защиты совместно с управлениями по инвестициям и развитию предпринимательства, образования и молодежной политики, а также Центром занятости населения провело ярмарку вакансий.

«Мы уже второй раз участвуем в ярмарке. Могу сказать, что такие мероприятия очень нужны. Общение дает возможность понять и разглядеть человека, это эффективнее, чем вызывать на собеседование вслепую по резюме. И тем, кто ищет работу, думаю, тоже очень удобно в одном месте за пару часов обойти нескольких работодателей и выбрать тех, кто ему понравился, не тратить на это две-три недели, бегая по городу на собеседования. К тому же нашей компании очень понравилась программа «Молодежная практика». А сегодня нам предлагают еще программы «Контракт поколений» и «Первое рабочее место». Центр занятости населения сам оплачивает до 30 МРП работнику в течение 18 месяцев. За это время у нас есть возможность распознать компетентность вновь прибывшего сотрудника», – пояснила представитель компании «Казахтелеком» Ляззат Баелова.

Студент колледжа менеджмента и бизнеса Чингиз Канатов также поделился своими впечатлениями.

«Я учусь на программиста, перешел на последний четвертый курс. Мне обязательно нужно пройти преддипломную практику. Пытался сам через сайты найти место, но, к сожалению, везде отказывали. Компании не хотят брать практикантов, обучать их. Но где нам, молодым, набраться опыта? Ведь это не только я столкнулся с проблемой трудоустроиться на стажировку. Такая проблема почти у всех моих сверстников. Спасибо тем, кто организовывает такие мероприятия, как эта ярмарка вакансий», – сказал он.

Организаторы отметили, что целью ярмарки является трудоустройство безработных граждан, выпускников организаций образования и молодежи путем непосредственного контакта между работодателем и соискателем.

«До конца года планируем провести еще 10 ярмарок. Основная цель мероприятия - трудоустройство молодежи, раскрытие ее потенциала, развитие профессиональных навыков. Сегодня тут присутствует более 60 работодателей - представителей крупного бизнеса, в том числе в сфере промышленности, строительства, туризма и торговли. Посещение подобных мероприятий имеет свою значимость для молодого поколения, начинающего свой карьерный путь, так как помогает определить наиболее интересные сферы деятельности и свою «стоимость» как сотрудника. Соискатели могут выбрать себе компанию по душе и сориентироваться на рынке труда», – заключил директор столичного Центра занятости населения Азамат Байтасов.

Стоит отметить, что ярмарка вакансий проводится как для компаний, так и для соискателей на безвозмездной основе.

Более подробная информация по действующим программам по трудоустройству - на сайте Центра занятости населения города Нур-Султан https://czn.kz/ru/.

 

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