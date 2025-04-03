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Предварительный анализ новых торговых мер, принимаемых американской стороной, показал, что значительная часть казахстанского экспорта в США не подпадает под действие дополнительных тарифов, поскольку включена в перечень исключений, предусмотренный нормативными актами Администрации США.

По данным Бюро национальной статистики РК, по итогам 2024 года товарооборот Казахстана и США составил 4.2 млрд долл. США, что на 4% выше, по сравнению с предыдущим годом (4,1 млрд долл. США). Экспорт из Казахстана в США за 2024 год вырос на 30,6% и составил 2,0 млрд долл. США. Импорт товаров из США в РК составил 2,2 млрд долл. США.

Основу казахстанского экспорта в США составляют нефть сырая, уран, серебро, ферросплавы и другие. Эти категории, на долю которых приходится 92% поставок, включены в перечень исключений, предусмотренный указом Президента США «О регулировании импорта посредством взаимных тарифов для устранения торговых практик, приводящих к значительному и устойчивому дефициту США в торговле товарами».

Дополнительные пошлины будут распространяться на определенные группы товаров, экспорт которых в 2024 году составил 95,2 млн долл. США. В их числе - фосфор (в 2024 году экспорт составил 15,9 млн долл. США), феросилиций (12,7 млн долл. США), линзы (4,1 млн долл. США), пшеничная клейковина (4 млн долл. США), нитрат аммония (2,4 млн долл. США).

Введенные тарифные меры затронут лишь 4,8% от общего объема казахстанского экспорта в США. Правительство инициирует консультации с американской стороной для обсуждения вопроса о возможности неприменения дополнительных пошлин в отношении Казахстана.

Республика Казахстан порядка 10 лет является членом Всемирной торговой организации (ВТО) и строго придерживается ее принципов в реализации внешней торговой политики. В рамках двустороннего сотрудничества с США Казахстан обеспечивает равные и недискриминационные условия торговли в соответствии с международными обязательствами.