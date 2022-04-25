Посла Казахстана наградили званием почётного гражданина Лондонского Сити

Звание почётного гражданина или «фримена» Лондонского Сити было впервые присвоено представителю Казахстана – Послу РК в Великобритании Ерлану Идрисову. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РК, передает Kazpravda.kz.

Торжественная церемония состоялась в Гилдхолле – главной городской ратуше Сити – с соблюдением многовековых традиций. В ходе церемонии Летописец Лондонского Сити Пол Дабл вручил казахстанскому дипломату так называемую «копию свободы» – пергаментный документ с именем получателя и наставлением о подобающем образе жизни «фримена», составленным Лордом-мэром Сити Джоном Барнардом в середине XVIII века. Сама традиция присуждения звания берет начало еще в 1237 году. В мероприятии также приняли участие маршал дипломатического корпуса Алистер Харрисон, представитель Лорда-мэра Лондонского Сити олдермен Иан Лудер, председатель Британско-казахстанского общества (БКО) Руперт Гудман, а также Операционный директор БКО Джеффри Темпл.

Ерлан Идрисов подчеркнул, что решение о присвоении данного звания является, прежде всего, признанием успешного развития Казахстана, приверженности британских партнёров дальнейшему углублению отношений с нашей страной, а также свидетельством последовательно углубляющегося сотрудничества Казахстана с Лондонским Сити.

Примечательно, что церемония прошла в год 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Великобританией. За эти годы стороны установили прочное стратегическое партнерство в различных областях, причем Великобритания остается одним из крупнейших иностранных инвесторов и торговых партнеров Казахстана в Европе.

«Я хотел вновь засвидетельствовать наше твёрдое намерение улучшать условия для привлечения британских инвесторов и бизнеса в Казахстан, а также помогать казахстанским компаниям расширять свое присутствие в Сити. Сегодняшнее признание – это не только награда, но и большая ответственность. Нам нужно работать еще интенсивнее над углублением дружеских связей между Новым Казахстаном и Глобальной Британией», – отметил Ерлан Идрисов.

По словам Дж. Темпла, присвоению звания способствовала активная деятельность Посольства Казахстана в Великобритании, а также взаимные усилия сторон по расширению стратегического партнёрства.

Лондонский Сити – это исторический центр британской столицы, где ещё в античные времена возникло римское поселение, давшее начало сегодняшней столице Великобритании. В средние века Сити был местом сосредоточения ремесленников и торговцев, а в наши дни там располагается крупнейший в Европе финансовый центр. В эпоху Средневековья власти Сити стали присваивать звание «фримена» (свободного человека) жителям, отличившимся на деловом поприще. Оно давало ряд привилегий, начиная от бесплатного перегона скота через Лондонский мост в средневековье и заканчивая более выгодными условиями ведения дел в Сити в более поздний период.

Продолжая традицию, сегодня Лондонский Сити официально признает особые достижения в различных сферах деятельности, символически присваивая британским и иностранным гражданам звание «фримена». За прошедшие века это звание получали многие политики, дипломаты, духовенство, актеры, музыканты и спортсмены.

Сегодня Лондонский Сити играет важную роль в продвижении казахстанско-британских отношений на экономическом и финансовом треке. За последние несколько лет он стал важной движущей силой в обеспечении международной поддержки для становления и развития Международного финансового центра «Астана», добавили в МИД РК.