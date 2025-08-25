В рамках реализации Послания Президента Касым-Жомарта Токаева «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» и иных поручений Главы государства, Правительством ведется работа по развитию торговли и расширению экспортного потенциала страны.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Для укрепления позиций отечественных производителей, увеличения объемов несырьевого экспорта и поддержки малого и среднего бизнеса Правительством проводится системная работа. Формируются прозрачные правила ведения бизнеса, развивается внутренняя торговля и создается инфраструктура для выхода казахстанских товаров на внешние рынки.



За январь–июль 2025 года объем торговли увеличился на 8,6%, а инвестиции в отрасль за первое полугодие выросли на 37%, достигнув 438 млрд тенге.



«В торговле задействовано свыше 800 тысяч субъектов бизнеса, которые обеспечивают рабочими местами более 1,5 миллиона человек», — отмечает министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.