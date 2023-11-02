После торжественного открытия так и не заработал филиал первой городской поликлиники в Петропавловске

Однако пациентов здесь пока не принимают, отправляют к врачам в другой конец города. Почему? Этот вопрос прозвучал на брифинге вице-министра здравоохранения Вячеслава Дудника в Петропавловске.

– Мы этот вопрос обсуждали, – ответил он. – Понимаете, одно дело запустить школу или офисное здание, то есть помещение с мебелью. Другое дело – больницу, очень сложный в технологическом плане объект. При запуске всегда возникают какие-то нюансы, поэтому нужно время, чтобы устранить.

– Но директор филиала сказал, что там нет Интернета, электричества и даже юридического адреса, – уточнили из зала.

После этого слово взял начальник управления здравоохранения Кумар Кусемисов.

– Этот объект, в принципе, уже передан, но так всегда бывает при приемке нового объекта. Сейчас проходят пусконаладочные работы, запускается оборудование и так далее, – сказал он. – Сотрудники первой городской поликлиники уже перешли в новое здание, они скоро начнут работать, осталось решить вопрос со скоростью Интернета, как только она станет достаточной, поликлиника заработает. Я думаю, что уже на этой неделе.

Предполагается, что новая поликлиника будет обслуживать микрорайон, в котором сейчас проживают около 30 тыс. человек. Для них станут доступны все врачебные услуги, в том числе рентген, флюорография, лаборатория, эндоскопия и другие.

Прозвучал на брифинге и еще один неудобный вопрос – по затянувшемуся строительству новой областной многопрофильной больницы.

– Вопрос важный, очень серьезный, – согласился Вячеслав Дудник. – Больница строится в формате государственно-частного партнерства. Реализация проекта должна пройти через несколько этапов. Сначала должна быть разработана проектно-сметная документация, она должна пройти государственную экспертизу, после чего произойдет оценка стоимости объекта. Затем специальная правительственная комиссия примет решение по запуску объекта. Его строит турецкая компания, имеющая большой опыт в реализации подобных проектов. Когда он реализуется, а он однозначно реализуется, уровень оказания медпомощи в Северо-Казах­станской области поднимется. Инвестор планирует не просто построить, а еще и вывезти врачей региона на учебу в Турцию, чтобы повысить уровень их квалификации.