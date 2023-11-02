После торжественного открытия так и не заработал филиал первой городской поликлиники в Петропавловске
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Аскер Шыгысов
Новая поликлиника в микрорайоне «Жас Оркен» рассчитана на 250 посещений в сутки и оснащена современным оборудованием. Начали строить это медицинское учреждение в 2021-м, по плану должны были сдать в эксплуатацию в конце 2022 года, но из-за удорожания строительных материалов и проблем с выкупом земельных участков срок сдачи сдвинулся. И вот, наконец, состоялось торжественное открытие поликлиники, столь необходимой в новом большом микрорайоне.