Последний трамвай перестал ходить в Карагандинской области

Темиртау – единственный город в Карагандинской области, где сохранился трамвайный парк.
В Темиртау на неопределенный срок приостановили движение трамваев. До 11 февраля они ходили по единственному сохранившемуся маршруту №4, который ведет к металлургическому комбинату. Однако ночью неизвестные украли 600 метров кабеля контактной сети. Из-за этого трамваи не смогли выйти на линию, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Сейчас темиртауский трамвайный парк находится на балансе компании «АрселорМиттал Темиртау». Предприятие нерентабельное.
Красные вагончики, которые «бегали» по рельсам еще с советских времен, сильно изношены и не соответствуют требованиям безопасности. Тариф на проезд в 50 тенге – убыточный.
Поэтому было принято решение провести техобследование инфраструктуры парка, подвижного состава и рельсового хозяйства, а потом передать их акимату Темиртау.
Несмотря на это, пассажиров не оставили без общественного транспорта. По трамвайному маршруту №4 пустили автобусы.
Отметим, что Темиртау – единственный город в Карагандинской области, где сохранился трамвайный парк.