Последний трамвай перестал ходить в Карагандинской области

Темиртау – единственный город в Карагандинской области, где сохранился трамвайный парк.

Фото: tengrinews.kz

В Темиртау на неопределенный срок приостановили движение трамваев. До 11 февраля они ходили по единственному сохранившемуся маршруту №4, который ведет к металлургическому комбинату. Однако ночью неизвестные украли 600 метров кабеля контактной сети. Из-за этого трамваи не смогли выйти на линию, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Сейчас темиртауский трамвайный парк находится на балансе компании «АрселорМиттал Темиртау». Предприятие нерентабельное.

Красные вагончики, которые «бегали» по рельсам еще с советских времен, сильно изношены и не соответствуют требованиям безопасности. Тариф на проезд в 50 тенге – убыточный.

Поэтому было принято решение провести техобследование инфраструктуры парка, подвижного состава и рельсового хозяйства, а потом передать их акимату Темиртау.

Несмотря на это, пассажиров не оставили без общественного транспорта. По трамвайному маршруту №4 пустили автобусы.

Отметим, что Темиртау – единственный город в Карагандинской области, где сохранился трамвайный парк.