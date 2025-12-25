Заключительным матчем для нашей теннисистки стала встреча в смешанном парном разряде. Рыбакина вышла на корт в дуэ­те с российским теннисистом Анд­реем Рублевым (№ 16 ATP). Их соперниками стали представитель Монако Валантен Вашеро (№ 31 ATP) и вторая ракетка мира Ига Швентек (№ 2 WTA). Встреча завершилась уверенной победой тандема Рыбакина – Рублев в двух сетах со счетом 6:4, 6:4.

Ранее в рамках турнира Елена провела матчи в одиночном разряде. В стартовой игре она уступила той же Иге Швентек – 3:6, 3:6, но зато потом обыграла швейцарку Белинду Бенчич – 6:3, 6:4.

Отметим, что прошедший сезон стал знаковым этапом в карьере Рыбакиной. В 2025 году она выиграла два турнира категории WTA-500 – в Страсбурге (Франция) и Нинбо (Китай), а главным достижением стало ее триумфальное выступление на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В решающем матче Рыбакина убедительно переиграла первую ракетку мира – представительницу Беларуси Арину Сабаленка, впервые завоевав этот престижный трофей.