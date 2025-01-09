Последовательность и верность традициям

Важнейшие аспекты международной и внутренней политики, вопросы экономики и финансов, промышленности и энергетики, народного хозяйства и культурной сферы, актуальные мировые тренды и национальные вызовы – все удивительным образом нашло отражение в одном интервью.

Каждая тема по-своему важна и ценна для нашего государства и общества, поэтому я решил акцентировать внимание только на одной из многочисленных проблем, которую с присущей ему скрупулезностью и достоверным фактажем четко обозначил ­Касым-Жомарт Токаев. Речь пойдет о «созидательных инициативах, способствующих сближению тюркского мира». Говоря о важнос­ти интеграции тюркских стран, Президент лаконично констатирует: «Казахстан стоял у истоков Организации тюркских государств».

Многие в данном тезисе не ощущают заложенного в нем глубинного смысла. Мне же вспоминается один важнейший исторический факт, который имеет самое прямое отношение к формированию системы межгосударственных отношений Евразийского региона в самый критический и судьбоносный момент развала СССР и становления новых постсоветских государств. ­Касым-Жомарт ­Кемелевич сразу же после обретения нашей республикой независимости занял пост министра иностранных дел. Возможно, в череде быстро сменяющихся событий он не обратил на это тогда большого внимания и просто поступил так, как велели его совесть и граж­данский долг представителя не только казахского народа, но и всей великой тюркской цивилизации. Это событие стало государственной тайной со сроком засекречивания сведений до тридцати лет. И мы, его участники и свидетели, вынуждены были хранить молчание. Однако сегодня мы обязаны вспомнить этот поступок, который иначе как подвигом не назовешь...

В конце 1991 года мы, группа молодых ученых, объединенных в составе неправительственного учреждения «Международный тюркологический центр», решили оказать помощь малочис­ленным тюркским народам и народностям, численность которых не достигает миллиона человек. Дело в том, что согласно демографической науке такие этносы стоят перед реальной угрозой физического исчезновения в структуре более крупных довлеющих над ними наций.

Ранее, в 1990 году, нам удалось при активной поддержке второго секретаря ЦК Компартии Казахстана Узбекали Джанибекова провести в Туркестане масштабную международную конференцию, посвященную Ходже Ахмету Ясауи. Выступая на ней, мы пригласили в Казахстан тогдашнего Президента Турции Тургута Озала. И поразительно, но факт: буквально через несколько месяцев, в марте 1991 года, он приезжает в Казахстан и закладывает первый камень будущего Казахско-Турецкого университета. Это был смелый поступок, лавинообразно повлекший за собой череду стремительных аналогичных процессов. Не только Азербай­д­жан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Таджикистан, но и республики в составе РФ, а именно – Татарстан, Башкортостан, Алтай, Тува, Хакасия, Якутия, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Чувашия, сибирские народы и народнос­ти – все стали устанавливать двусторонние связи с Турцией.

Это вдохновило нас, и нам удалось осенью следующего года собрать в Алматы 200–300 выпускников школ, представителей тюркских этносов численностью менее миллиона: алтайцев, тувинцев, хакасов, якутов, крымских и сибирских татар, шорцев, ногайцев, карачаевцев, балкарцев, кумыков… Вместе с их родителями – более 500 человек.

Благодаря непоколебимой пат­риотической позиции турецкой стороны были достигнуты договоренности: мы доставляем детей в Турцию, турецкое правительство полностью принимает на себя расходы по обучению их в вузах, проживанию и питанию. Удалось арендовать два больших самолета и решить все проблемы, кроме одной, самой главной – получения виз на выезд в Турцию. На тот момент решить положительно этот вопрос было практически невозможно, и ребята были обречены вернуться домой ни с чем.

На дворе стоял 1992 год. Помню, как я пытался попасть на прием к министру иностранных дел Касым-Жомарту ­Токаеву. Очень помог его помощник ­Арыслан Мулдахметов. К сожалению, он очень рано скончался, и я считаю своим долгом вспомнить его доб­рым словом.

Помню, как Арыслан сказал тогда: «Ерден-аға, у вас всего пять минут». Это была моя первая встреча с Касым-Жомартом Токаевым. Позже, в бытность директором Института востоковедения, я неоднократно советовался с ним, как востоковедом, по сугубо научным вопросам. Но тогда я видел этого человека впервые. Он был уставшим. Весь стол буквально завален письмами и служебными документами.

Я коротко объяснил ситуацию: «Граждан другой страны нужно отправить в Турцию. Это дети малочисленных братских тюркских народов. У них очень тяжелое положение, и получить образование в Турции – это прекрасный шанс, чтобы принести больше пользы своей стране и народу. Эта акция благотворительная. Родители только помогают нам оплатить расходы за авиаперелет. Все делается ради светлой идеи помочь народам, стоящим перед реальной угрозой исчезновения». До сих пор помню, как глаза ­Касым-Жомарта Кемелевича ожили, в голосе зазвучала сталь, и он тихо произнес: «Понимаю, родное государство никогда не даст им разрешения на выезд в Турцию. Покажите мне их документы, и я хочу взглянуть на детей». Ситуация была критической и крайне напряженной. Все мы понимали чрезвычайную сложность положения. Глаза детей светились большой надеждой...

На следующий день меня вызвал помощник министра. ­Арыслан Маратулы был краток: «Мы поможем вам. Но вы должны тридцать лет не распространяться об этом. Всем детям для вылета за рубеж выдадим казахстанские паспорта. Далее, на месте, нужно решить вопросы их учебной прописки по документам фактического гражданства». На следующий день два самолета с детьми вылетели в Турцию. Позже все эти ребята всемерно способствовали интеграции и консолидации родственных народов, многие из них стали известными государственными и общественными деятелями своих стран и регионов. Они стали проводниками идей дружбы и созидательности не только в тюркских странах, но и по всему миру.

Сейчас легко об этом говорить. Однако будем помнить, что в нужный и единственно возможный момент без промедления принять крайне ответственное решение, требующее большого гражданского мужества, дано далеко не каждому.

Международный тюркологи­чекий центр планирует собрать в Алматы около 100–150 выпускников зарубежных вузов, представителей братских тюркских народов и вспомнить тех, кто в свое время от чистого сердца протянул им руку помощи. Первым в этом списке будет ­Касым-Жомарт Токаев.

И в данном контексте слова нашего Президента о том, что «Казахстан стоял у истоков Организации тюркских государств» (ОТГ), обретают особый смысл.

Касым-Жомарт Токаев редко ограничивается констатацией или декларацией явления, события или задачи. Он всегда идет дальше. Не торопясь, выверенно, системно. Опять обратимся к его словам: «В качестве председателя ОТГ Казахстан выступил с девизом «TURKTIME!» Эта аббревиатура означает восемь приоритетов: традиции (Traditions), унификация (Unification), реформы (Reforms), знания (Knowledge), доверие (Trust), инвестиции (Investments), медиация (Mediation) и энергия (Energy). Эти приоритеты были с интересом восприняты всем тюркским сообществом, которое не ограничивается странами ОТГ. Казахстан поддерживает все созидательные инициативы, способствующие сближению тюркского мира».

«TURKTIME!» – это программа к действию, реальный совместный план и цели на перспективу. Глава государства продолжает: «В условиях беспрецедентной геополитической напряженности Казахстан укрепил свои позиции на международной арене как государство, играющее полезную роль в налаживании диалога во имя мира».

Казахстан сегодня – страна, устремленная в будущее, признаю­щая ошибки недавнего прошлого и делающая из этого правильные выводы. И в этом большая заслуга руководителя страны, который не бросает слов на ветер, ставит конкретные задачи, не скрывает трудностей, планомерно и целенаправленно ведет наше общество к завещанному предками будущему. Сохраняя высокие этические и моральные принципы и благопожелания, которые в народе выражаются кратким напутствием, соответствовать которому суждено не каждому смертному, – «ақ бата».