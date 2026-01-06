Особое значение имеют меры по развитию цифрового государства и внедрению искусственного интеллекта, формирующие основу экономики знаний и повышающие эффективность государственных услуг. Не менее важны модернизация инфраструктуры и энергетики, укрепляющие транспортный и логистический потенциал страны.

Отдельного внимания заслуживает предстоящая конституционная реформа, направленная на дальнейшее совершенствование баланса ветвей власти и усиление ответственности государства перед гражданами. Это фундамент для долгосрочного развития и укрепления общественного доверия.

Все инициативы Президента отвечают актуальным вызовам времени – это усиливающаяся конкуренция за инвестиции, технологии и рост значения человеческого капитала. В этом контексте важным сигналом стало внимание к роли молодежи, призванной стать движущей силой цифрового и инновационного развития.

В целом интервью демонстрирует взвешенное стратегическое видение будущего Казахстана, основанное на институциональной устойчивости, развитии человеческого капитала и общественного согласия. В этом смысле обозначенные Президентом приоритеты напрямую соотносятся с миссией Ассамблеи народа Казахстана, которая выступает важнейшей платформой диалога и консолидации общества в процессе модернизации страны.