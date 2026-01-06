Последовательный курс на глубинную модернизацию

Мнения
3
Дмитрий Останькович, заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана, председатель ОЮЛ «Ассоциация белорусских культурных центров РК «Родны кут»

Интервью Президента Казахстана, опубликованное в газете «Turkistan», подтверждает последовательный курс на глубинную модернизацию страны. Глава государства обозначил ключевые приоритеты развития – это институциональные реформы, цифровая трансформация, устойчивый экономический рост, укрепление правопорядка и подготовка предстоящей конституционной реформы. Такой комплексный подход отражает стремление повысить качество государственного управления и обеспечить устойчивость республики в условиях глобальных изменений.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Особое значение имеют меры по развитию цифрового государства и внедрению искусственного интеллекта, формирующие основу экономики знаний и повышающие эффективность государственных услуг. Не менее важны модернизация инфраструктуры и энергетики, укрепляющие транспортный и логистический потенциал страны.

Отдельного внимания заслуживает предстоящая конституционная реформа, направленная на дальнейшее совершенствование баланса ветвей власти и усиление ответственности государства перед гражданами. Это фундамент для долгосрочного развития и укрепления общественного доверия.

Все инициативы Президента отвечают актуальным вызовам времени – это усиливающаяся конкуренция за инвестиции, технологии и рост значения человеческого капитала. В этом контексте важным сигналом стало внимание к роли молодежи, призванной стать движущей силой цифрового и инновационного развития.

В целом интервью демонстрирует взвешенное стратегическое видение будущего Казахстана, основанное на институциональной устойчивости, развитии человеческого капитала и общественного согласия. В этом смысле обозначенные Президентом приоритеты напрямую соотносятся с миссией Ассамблеи народа Казахстана, которая выступает важнейшей платформой диалога и консолидации общества в процессе модернизации страны.

#президент #мнение #интервью #Turkistan

Популярное

Все
В Уральске открыл двери творческий центр
Гостей встречали Ван Гог и Дали
Есть вода, но трещат магистрали
Первый титул в новом году
За здоровьем бегом марш!
Серебро и бронза из Фуджейры
Машинки швейной звук как знак судьбы
Улытау усиливает цифровую безопасность
Расширяются география и объемы зернового экспорта
Вы в наших сердцах!
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исполнения решений Конституционного Суда Республики Казахстан и возврата государству незаконно приобретенных активов
Закон Республики Казахстан О внесении дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан и Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан
Фармация: на пути к цифровизации
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Нефтегазохимия: прорыв в переработке углеводородов
Справедливость без барьеров: судебная реформа и отправление правосудия в 2025 году
Праздник к нам приходит: как Астана готовится встретить Новый год
Останки еще одного солдата захоронены в родной земле
20 дронов запустили в небо в Актобе
Около 90% средств, выделенных на поддержку частных школ, уже перечислены – Минфин
Масло из Макинска понравилось Европе
Контроль и социальные приоритеты
Президент: «2025 год стал для Казахстана годом созидания»
Опубликованы данные мировых запасов нефти по странам
В Семее проходит выставка «Красота дома»
Токаев обратился к главам государств – членов ЕАЭС
Air China запустила прямой рейс между Алматы и Чэнду
Последний турнир в уходящем году
Новая школа – лучшие возможности
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
В тройке лидеров
Спецназу «Бүркіт» - 26 лет
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву
Костанайские предприниматели просят отложить запрет на эксплуатацию трехосных самосвалов на 3 года

Читайте также

Сенатор: Роль лидера, берущего на себя всю ответственность,…
Глава государства осознаёт свою особую ответственность за б…
Готовность к честному диалогу с народом показывает открытос…
Уроки Кантара и новая архитектура власти: политолог о ключе…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]