Последовательный курс на глубинную модернизацию
Дмитрий Останькович, заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана, председатель ОЮЛ «Ассоциация белорусских культурных центров РК «Родны кут»
Интервью Президента Казахстана, опубликованное в газете «Turkistan», подтверждает последовательный курс на глубинную модернизацию страны. Глава государства обозначил ключевые приоритеты развития – это институциональные реформы, цифровая трансформация, устойчивый экономический рост, укрепление правопорядка и подготовка предстоящей конституционной реформы. Такой комплексный подход отражает стремление повысить качество государственного управления и обеспечить устойчивость республики в условиях глобальных изменений.