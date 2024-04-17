Посол США в Казахстане осмотрел высохшее дно Аральского моря

Мировое сообщество признало исчезновение Аральского моря как один из самых серьёзных экологических кризисов в истории человечества, передает Kazpravda.kz

Фото: Минэкологии

Чрезвычайный и полномочный посол США Дэниел Розенблюм, представитель министерства экологии и природных ресурсов, заместитель директора региональной миссии агентства международного развития США Моник Мосольф осмотрели высохшее дно Аральского моря.

«Мировое сообщество признало исчезновение Аральского моря как один из самых серьёзных экологических кризисов в истории человечества. Последствия высыхания моря затрагивают не только регион или отдельную страну, но и всю планету. В этой поездке посол специально изучил текущее состояние суши и проделанную работу, - сообщает Минэкологии.

В рамках проекта «Оазис» агентства международного развития США в 2021-2023 годах для восстановления экосистемы высохшего Аральского моря на 150 гектарах были проведены работы по посеву саксаула, высадке саженцев и бурении скважины глубиной 500 метров.

Глава государства поручил посадку на дне моря 1,1 миллион гектара саксаула до 2025 года. В этом году запланирована работа на площади 276,2 тыс. га.