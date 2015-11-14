Посольство Казахстана во Франции рекомендует своим гражданам избегать многолюдных мест
Посольство Казахстана во Франции открыло горячую телефонную линию: +33 1 45 61 52 00, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный аккаунт ведомства в Facebook.
"Если вы считаете, что ваши близкие могли находиться в зоне терактов, немедленно свяжитесь с нами. В связи с введением ЧП во Франции просим избегать передвижений без крайней необходимости. Настоятельно рекомендуем сотрудничать с представителями сотрудников сил безопасности и правопорядка, а также с местными властями. Сохраняйте хладнокровие, не поддавайтесь панике, избегайте мест массового скопления людей", - говорится в сообщении.