Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2004 года № 908

В соответствии со статьей 8 Таможенного кодекса Республики Казахстан, а также в целях поддержки отечественных товаропроизводителей, увеличения объемов внутреннего производства за счет выпуска конкурентоспособной продукции и стимулирования экспорта готовой продукции Правительство Республики Казахстан: 1. Запретить вывоз с территории Республики Казахстан регенерируемой бумаги, картона, макулатуры и отходов (код ТН ВЭД ЕврАзЭС 4707). 2. Агентству таможенного контроля Республики Казахстан принять необходимые меры по выполнению пункта 1 настоящего постановления. 3. Министерству иностранных дел Республики Казахстан в двухнедельный срок уведомить секретариат Интеграционного комитета Евразийского экономического сообщества о принимаемых Правительством Республики Казахстан мерах регулирования внешнеторговой деятельности. 4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении тридцати дней со дня опубликования.

Премьер-Министр Республики Казахстан Д. АХМЕТОВ