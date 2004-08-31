Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2004 года № 908

Нормативные правовые акты
О введении запрета на вывоз регенерируемой бумаги, картона, макулатуры и отходов В соответствии со статьей 8 Таможенного кодекса Республики Казахстан, а также в целях поддержки отечественных товаропроизводителей, увеличения объемов внутреннего производства за счет выпуска конкурентоспособной продукции и стимулирования экспорта готовой продукции Правительство Республики Казахстан постановляет: 1. Запретить вывоз с территории Республики Казахстан регенерируемой бумаги, картона, макулатуры и отходов (код ТН ВЭД ЕврАзЭС 4707). 2. Агентству таможенного контроля Республики Казахстан принять необходимые меры по выполнению пункта 1 настоящего постановления. 3. Министерству иностранных дел Республики Казахстан в двухнедельный срок уведомить секретариат Интеграционного комитета Евразийского экономического сообщества о принимаемых Правительством Республики Казахстан мерах регулирования внешнеторговой деятельности. 4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении тридцати дней со дня опубликования.

Премьер-Министр Республики Казахстан Д. АХМЕТОВ

Популярное

Все
Кара Майору посвящается…
Налоги на зарплаты: главное – не упустить момент
Кадеты показали класс
Будущий лес начинается с маленького семечка
В строю – офицеры запаса
Фундамент политики и экономики
Сила армии не только в оружии
Поддержаны проекты в сфере обработки
Курултай как основа новой конституционной модели Казахстана
Спецтехника с иголочки
От концепции – к реальным проектам
От финишной прямой к новому старту
Найти свое место в бизнесе
Эхо тюркских танцев
Дело, которое будет всегда
Открылся круглогодичный учебно-оздоровительный центр
Европейцы «клюют» на филе
Сокровища, собранные с любовью
Батима, Толкын, Гонерилья...
Культура как основа будущего: гуманитарная политика в логике Справедливого Казахстана
Новый вид змей обнаружили в Китае
Достойный путь генерала Уразова
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Казахстан и Китай будут поощрять и защищать взаимные инвестиции
Болгария одержала сенсационную победу на «Евровидении-2026»
Международная выставка «Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance» прошла в Астане
Турецкие фармпредприятия открыли свои филиалы в РК
Когда оживает история
Президент: Следует активизировать с Турцией партнерство в АПК
Продажи бензиновых машин рухнули на 37% на крупнейшем авторынке мира
В Астане запустили новую систему контроля против незаконной парковки
Казахи в древнем Египте? Да!
Терминологические словари тюркских языков представили в Баку
Показатель зрелости общества
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Ожидается строительство еще двух заводов
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дух романтики и героизма
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Триумфальный Кубок Победы
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг

Читайте также

Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между П…
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о страт…
Закон Республики Казахстан О ратификации Договора о союзнич…
Закон Республики Казахстан О ратификации Договора между Рес…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]