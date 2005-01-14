Законы
Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2004 года, № 1469
Об утверждении Правил выдачи разрешений на пользование животным миромВ соответствии с Законом Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемые Правила выдачи разрешений на пользование животным миром. 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию.
Исполняющий обязанности
Премьер-Министра Республики Казахстан
А. ЕСИМОВ