Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2004 года, № 1469

Об утверждении Правил выдачи разрешений на пользование животным миром

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» Правительство Республики Казахстан1. Утвердить прилагаемые Правила выдачи разрешений на пользование животным миром. 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию.

Исполняющий обязанности

Премьер-Министра Республики Казахстан

А. ЕСИМОВ