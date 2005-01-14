Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 января 2005 года, № 2

Об утверждении Правил установления ограничений и запретов на пользование объектами животного мира

В соответствии с подпунктом 16) статьи 8 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» Правительство Республики Казахстан1. Утвердить прилагаемые Правила установления ограничений и запретов на пользование объектами животного мира. 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию.

Исполняющий обязанности

Премьер-Министра Республики Казахстан

А. ЕСИМОВ