Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 января 2005 года, № 2
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Об утверждении Правил установления ограничений и запретов на пользование объектами животного мираВ соответствии с подпунктом 16) статьи 8 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» Правительство Республики Казахстан постановляет: 1. Утвердить прилагаемые Правила установления ограничений и запретов на пользование объектами животного мира. 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию.
Исполняющий обязанности
Премьер-Министра Республики Казахстан
А. ЕСИМОВ