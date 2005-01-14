Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 января 2005 года, № 2

Законы
74

Об утверждении Правил установления ограничений и запретов на пользование объектами животного мира

В соответствии с подпунктом 16) статьи 8 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» Правительство Республики Казахстан постановляет: 1. Утвердить прилагаемые Правила установления ограничений и запретов на пользование объектами животного мира. 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию.

Исполняющий обязанности
Премьер-Министра Республики Казахстан
А. ЕСИМОВ

Популярное

Все
Лидер прежний – «Ордабасы»
И дивидендов не видят, и выйти не могут
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
11 человек утонули вместе в реке Сырдарья: подробности рассказали в акимате
«Ордабасы» упрочил лидерство
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Выборы акимов: первые ласточки президентских реформ
В бассейн за здоровьем
Янтарный приз ансамбля «Айгөлек»
Спикер Сената встретился с экспертами проекта "Школа аналитики"
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Рабочий Наурзумского заповедника Костанайской области пострадал при пожаре
Как выучить язык и обрести друзей
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
Токаев и Рахмон осмотрели выставку народного творчества Таджикистана
Группу вымогателей с криминальными связями удалось осудить спустя 7 лет в Астане
Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите БРИКС
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Мысли о будущем
Опубликован список пассажиров разбившегося в России самолета Еmbraer
Муравьи из Италии пытались незаконно "проникнуть" в Казахстан (видео)
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
Когда объявят список обладателей образовательных грантов в РК
Смаилов встретился с предпринимателями из нескольких регионов
Казахстанцам напомнили о необходимости поставить на учет собак и кошек
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Самый охраняемый завод Казахстана впервые за многие годы показал свое производство ядерного топлива для реакторов АЭС
Новый пожар произошел в резервате "Семей орманы"
Президент наградил посмертно орденом "Айбын" учителя НВП школы Астаны
Антикор ищет волонтеров
Неразрешенные налоговые проверки бизнесменов пресек Антикор
Пожар в алматинском ЖК «Аккент» обнажил проблемы пожарной безопасности в многоэтажных домах

Читайте также

Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Конституционный закон Республики Казахстан

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]