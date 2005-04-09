Постановление Правительства Республики Казахстанот 31 марта 2005 года, № 291
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Об утверждении Правил обеспечения военизированной охраной грузов при перевозке железнодорожным транспортомВ соответствии с подпунктом 10) пункта 1 статьи 14 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 2001 года «О железнодорожном транспорте» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемые Правила обеспечения военизированной охраной грузов при перевозке железнодорожным транспортом. 2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит опубликованию.
Премьер-Министр Республики Казахстан
Д. АХМЕТОВ