Поставку наркотиков из США под видом детских игрушек организовал казахстанец

Присяжными заседателями вынесен обвинительный вердикт в отношении гражданина РК, занимавшегося контрабандой наркотиков в крупном размере, сообщает главная транспортная прокуратура.

«Гособвинителем суду представлены неопровержимые доказательства того, что данный гражданин под видом детских игрушек заказывал и получал международные почтовые отправления из США с наркотиками с целью их реализации на территории Казахстана и извлечения из этого материальной выгоды», - говорится в сообщении.