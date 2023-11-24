Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов

Фото: пресс-служба Сената Парламента РК

В первый год президентства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева проведена фундаментальная подготовительная работа по реализации предвыборной программы. Так, цели и задачи программы были интегрированы в текущие планы госорганов, сформирована законодательная основа для ее реализации.

Можно с уверенностью сказать, что создан задел на будущее и уже сейчас достигнуты конкретные результаты. В частности, в своей предвыборной программе «Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда» президент Касым-Жомарт Токаев обозначил перед правительством ряд новых задач по развитию агропромышленного комплекса республики.

«Сельское хозяйство станет новым двигателем отечественной экономики. Последующие годы пройдут под знаком развития сельских районов. Создадим условия для массовой занятости в сельской , поддержим предпринимательские инициативы сельчан. — говорится в предвыборной программе.

Как отметил глава государства, предстоит внедрить эффективные водосберегающие технологии, восстановить систему мелиорации и ирригации. Наряду с этим государство реализует масштабный проект по организации сельхозкооперативов.

«Кооперативы станут прямыми поставщиками продукции от поля до прилавков магазинов. Неэффективные посредники будут исключены», — подчеркивается в документе.

- Государству возвращено 8 млн гектаров неиспользуемых земель.

- В рамках программы льготного лизинга аграриями приобретено 1053 комбайна и трактора на сумму 40 млрд тенге.

- Реализуется проект «Ауыл аманаты» по развитию сельскохозяйственной кооперации и повышению доходов сельских жителей. Проект подразумевает вовлечение в кооперативное предпринимательство половины всех личных подсобных хозяйств республики и создание более 350 тыс. рабочих мест за счет микрокредитования и обеспечения доступа к рынкам сбыта.

- Продолжается работа по модернизации водохозяйственной системы страны.

Так, до 2025 года в Акмолинской Жамбылской, Кызылординской, Алматинской, и Западно-Казахстанской областях планируется построить 9 новых водохранилищ с объемом накопления 1 700 млн м3 воды. Ее планируется использовать в сельском хозяйстве

и промышленности.

В целом, ведется масштабная работа по модернизации инфраструктуры и развитию регионов. Это касается жилищного строительства, обновления сетей ЖКХ, работы по повышению транспортно-логистического потенциала республики и запуска новых производственных предприятий и многие другие.

Считаю, что нашей общей задачей является сплочение вокруг новой президентской повестки. Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять.

Талгат Жунусов, депутат Сената Парламента РК