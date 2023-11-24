Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов

Мнения
149

По мнению депутата, общей задачей является сплочение вокруг новой президентской повестки

Фото: пресс-служба Сената Парламента РК

В первый год президентства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева проведена фундаментальная подготовительная работа по реализации предвыборной программы. Так, цели и задачи программы были интегрированы в текущие планы госорганов, сформирована законодательная основа для ее реализации.

Можно с уверенностью сказать, что создан задел на будущее и уже сейчас достигнуты конкретные результаты. В частности, в своей предвыборной программе «Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда» президент Касым-Жомарт Токаев обозначил перед правительством ряд новых задач по развитию агропромышленного комплекса республики.

«Сельское хозяйство станет новым двигателем отечественной экономики. Последующие годы пройдут под знаком развития сельских районов. Создадим условия для массовой занятости в сельской , поддержим предпринимательские инициативы сельчан. — говорится в предвыборной программе.

Как отметил глава государства, предстоит внедрить эффективные водосберегающие технологии, восстановить систему мелиорации и ирригации. Наряду с этим государство реализует масштабный проект по организации сельхозкооперативов.

«Кооперативы станут прямыми поставщиками продукции от поля до прилавков магазинов. Неэффективные посредники будут исключены», — подчеркивается в документе.

- Государству возвращено 8 млн гектаров неиспользуемых земель.

- В рамках программы льготного лизинга аграриями приобретено 1053 комбайна и трактора на сумму 40 млрд тенге.

- Реализуется проект «Ауыл аманаты» по развитию сельскохозяйственной кооперации и повышению доходов сельских жителей. Проект подразумевает вовлечение в кооперативное предпринимательство половины всех личных подсобных хозяйств республики и создание более 350 тыс. рабочих мест за счет микрокредитования и обеспечения доступа к рынкам сбыта.

- Продолжается работа по модернизации водохозяйственной системы страны.

Так, до 2025 года в Акмолинской Жамбылской, Кызылординской, Алматинской, и Западно-Казахстанской областях планируется построить 9 новых водохранилищ с объемом накопления 1 700 млн м3 воды. Ее планируется использовать в сельском хозяйстве
и промышленности.

В целом, ведется масштабная работа по модернизации инфраструктуры и развитию регионов. Это касается жилищного строительства, обновления сетей ЖКХ, работы по повышению транспортно-логистического потенциала республики и запуска новых производственных предприятий и многие другие.

Считаю, что нашей общей задачей является сплочение вокруг новой президентской повестки. Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять.

Талгат Жунусов, депутат Сената Парламента РК

#Сенат #поручение #депутат #мнение #исполнение

Популярное

Все
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
От хобби – к специальности
Малый Талдыколь: как «поженить» Ұлы Дала и город
Встречайте, эллины, номадов!
«Алаш» – идея единой тюркской государственности
Язык до Астаны доведет...
Инициатива приветствуется!
При должном подходе можно получить желаемый результат
Бьет – не значит любит
Вспышка кори в Астане: детский стационар перегружен на 111%
Откуда Казахстан планирует импортировать авиатопливо
Беженцы из каких стран проживают в Казахстане
Продать младенца через соцсети хотела девушка в Алматинской области
Токаев прибыл в Баку
Нитки, бархат да иголка
Школьник с фамилией Герой остановил неуправляемый автобус с пассажирами в Алматинской области
Не по школьной программе
Телефонный мошенник показал, как обманывал казахстанцев, изменяя голос (видео)
Нужны ли нам проступки?
Нет лото, но зато...
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Сборная Казахстана обыграла Сан-Марино
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Легковушка влетела под грузовик в Актобе: погибли 2 человека
Мошенничество на 10 млн тенге: бывшего замглавы УБОП осудили в Павлодаре
Более 180 тысячами тонн овощей запаслись СПК
Певец любви, патриотизма и свободы
Pfizer и Roche заходят на фармрынок Казахстана
Fitch подтвердил суверенный кредитный рейтинг Казахстана
Родные сестры пропали в Казахстане
Родители заплатят больше полумиллиона тенге за разгромленный детьми погост
7-летняя девочка пропала в Павлодарской области
Вертолет Ми-8 разбился на военном полигоне Узбекистана
Аида Балаева: Следует решительно пресекать любые факты насилия в отношении женщин и детей
Цены на рис в РК выросли сразу на 40%
"Хезболла" запустила 25 ракет по Израилю
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Один день из жизни страны
Сколько этносов проживает в Казахстане
В Казахстане посчитали население
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Подвиг снайпера Курбатовой
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши

Читайте также

Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохрани…
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в…
Права банкрота
Ерлан Карин: Курс президента нацелен на реформирование всех…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]