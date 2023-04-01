Пострадавшие в результате паводка в Актюбинской области получили материальную помощь

11 семей, пострадавших в результате паводка в Уилском районе, получили сертификаты на сумму 500 тысяч тенге, передает Кazpravda.kz.

Фото пресс-службы акимата Актюбинской области

В целях поддержки жителей села Каратал аким области вручил им сертификаты на 500 тысяч тенге, сообщает пресс-служба акима Актюбинской области.

Напомним, 17 марта из-за давления паводковых вод и критического уровня реки Уил защитное обвалование из земляной насыпи вокруг поселка Каратал Уилского района не выдержало нагрузку. В результате произошел размыв обваловки.

Было подтоплено 11 домов. Сельчан эвакуировали в школу поселка Каратал, приняты меры по восстановлению размытого участка обваловки.

Объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.

Сейчас комиссия по оценке ущерба от паводка продолжает обследовать дома и дворовые территории.

После того как комиссия обследует все здания и сооружения, пострадавшие получат помощь в полном объеме, в соответствии с заключениями экспертов о сумме ущерба.