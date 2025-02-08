Пострадавший в прошлом году от паводка регион снова ждет большую воду

Министерством по чрезвычайным ситуациям Казахстана после анализа прошлогодних подтоплений и реализации мероприятий по ликвидации их последствий были сделаны важные выводы, что позволило принять более системные меры по предотвращению паводков. Ведомство опубликовало данные по соседней Западно-Казахстанской области, от паводковой ситуации в которой зависит объем воды в реке Жайык в Атырауской области.
Полученные прогнозные данные указывают на то, что по притокам реки на территории ЗКО ожидается прохождение периода половодья близко с высокими и средними подъемами. Данный прогноз составлен по средним датам наступления половодья, он является предварительным и будет уточняться в зависимости от текущих синоптических условий. Однако ситуация остается напряженной. На территории Атырауской области ожидается половодье, превышающее среднемноголетние значения.
«Предварительные расчетные результаты прогнозных уравнений указывают на повышенные риски активности прохождения половодья в Жылыойском (река Эмба) и Кызылкогинском (реки Уил, Сагиз и Ногайты) районах области. По гидрологическому посту река Эмба – село Аккизтогай максимальный уровень весеннего половодья можно ожидать выше нормы на 3–49 см и близким к опасным отметкам», – говорится в сообщении МЧС.
Региональные власти уже начали проводить заседания комиссии, где дают расклад по паводковой ситуации. По данным директора атырауского филиала РГП «Казгидромет» Салауата Толенова, на территории области расположено 12 гидростанций. Здесь два раза в день измеряются уровень воды, температура, ледовая обстановка, три раза в месяц – расход воды, кроме того, проводятся стандартные проверки.
– На всех водных объектах области сохраняется стабильная гидрологическая ситуация и фаза формирования льда. Уровень рек характерен для зимнего периода. С 28 декабря по сегодняшний день сброс воды с Ириклинского водохранилища составил 60 кубометров в секунду. В феврале прошлого года показатель был равен 25 кубометрам в секунду. Третьего февраля рабочий объем Ириклинского водохранилища составлял 2,624 миллиона кубометров, приход воды – 19,1 кубометра в секунду, – сообщил Салауат Толенов.
Как отметил аким Атырауской области Серик Шапкенов, необходимо учитывать не только критические отметки, но и объем поступающей воды, ориентируясь на средний многолетний показатель, прошлогодние данные и планируемые объемы. Итоги прошлого года показали, что вода не только достигает установленных отметок, но и разливается по всем каналам, что создает дополнительную опасность. В связи с этим требуется открыть посты вблизи Актюбинской и Западно-Казахстанской областей для контроля объемов поступающей воды, а также установить в 51 населенном пункте, подверженном риску затопления, сезонные гидропосты.
Помимо этого, по мнению региональных властей, Казгидромету необходимо перейти на оперативный обмен данными с приграничными специалистами по гидрологической ситуации. История показывает, что паводки могут идти два года подряд, поэтому подготовка и своевременное информирование имеют первостепенное значение.
По информации начальника ДЧС Атырауской области Нурлана Жанабаева, в регионе проводится работа по очистке водопроводов, укреплению дамб и защитных сооружений. В прошлом году построено 590 км дамб, прорыто 20 км каналов, установлено восемь водопропускных сооружений на дорогах республиканского и областного значений. На участках рек укреплено 7 км береговой территории, дноуглубительные работы проведены на 121 км, укреплено и очищено 90 км береговой зоны.
– Противопаводковые мероприятия продолжаются, их планируется полностью завершить в марте. На случай ЧС создан резерв по запасу топлива, инертных материалов и мешков. К борьбе с последствиями паводков подготовлены 1 510 человек, 244 единицы техники, включая плавательные средства и вертолеты. В случае необходимости рассматривается возможность мобилизации сил и средств из других регионов, – отметил Нурлан Жанабаев.
Глава региона поручил организовать обследование построенных дамб и при необходимости провести их усиление, а также обеспечить контроль над гидрологической обстановкой в районах, откуда поступает талая вода.
– Прошлый год стал для нас большим испытанием. Мы увидели слабые места. В каждом населенном пункте должна быть готова необходимая техника. Особое внимание следует уделить вопросу эффективной организации эвакуации. Хозяйства, расположенные в зонах с высоким риском затопления, следует заранее предупредить и подготовить места для временного переселения скота. Все водопропускные установки и построенные дамбы должны быть тщательно проверены, а точная информация предоставлена в штаб по чрезвычайным ситуациям. Мы должны быть готовы ко всем возможным сценариям, расслабляться нельзя, – сказал Серик Шапкенов.
В акимате отчитались об укреплении уязвимых мест берега, строительстве дополнительных и текущем ремонте имеющихся дамб на реке Жайык в районе села Алмалы, вдоль канала Сарыозек, вокруг насосных станций водоснабжения и канализации микрорайона «Талкайран» Кайыршахтинского сельского округа и села Талгайран-2, в селах Бесикты и Акжар. В прошлом году первыми встретили паводок в Кызылкогинском районе. Были незначительные потери домовладений сельчанами, пострадали и представители сельского хозяйства.
Всем им была оказана необходимая помощь. В частности, 20 домовладельцев получили компенсацию на сумму 230 млн тенге, а четыре семьи обеспечили жильем на сумму 96 млн тенге. Одноразовая компенсация в размере 10 млн тенге была выплачена 28 семьям. Также не остались без поддержки 58 жителей, чьи животные погибли. На возмещение стоимости 191 головы скота было выделено 61,7 млн тенге. В целом по региону компенсации получили почти три тысячи человек.
– На подготовку к паводкам 2025 года выделено 796,5 миллиона тенге. Активно ведутся работы в сельских округах Сагиз, Миялы, Тайсойган, Жангельдин, Жаскайрат, Коныстану, Тасшагыл, Караколь и Карабау. В рамках подготовки строится одно гидротехническое сооружение, а также поднимаются дамбы общей протяженностью 41,9 километра в девяти селах и пяти населенных пунктах. В работе задействовано 30 единиц техники. В прошлом году на закуп товаров, необходимых для борьбы с паводками, было выделено 82,2 миллиона тенге, а на приобретение шести единиц техники – свыше 376 миллионов тенге, – сообщил аким Кызылкогинского района Канат Азмуханов.
После паводка при областном управлении природных ресурсов и регулирования природопользования создали предприятие на праве хозяйственного ведения «Табиғат». Оно будет обслуживать водохозяйственные объекты, межхозяйственные каналы Индерского, Махамбетского, Исатайского, Курмангазинского районов и гидроузла «Ералы» в Кызылкогинском районе. Все эти объекты находятся на балансе Казводхоза. Также идет процесс передачи этому предприятию всех противопаводковых дамб, которые сейчас находятся на балансе районов и пригородных сельских округов. Стоит отметить, что такое предприятие открывается в области впервые, последние 10–15 лет на оросительных и обводнительных каналах работы не проводились.
В целом, по данным МЧС, в Казахстане в зонах риска подтопления находятся 1 223 населенных пункта. Создана группировка сил и средств численностью более 37 тыс. человек и 13 тыс. единиц техники для оперативного реагирования.