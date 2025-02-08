Пострадавший в прошлом году от паводка регион снова ждет большую воду

Министерством по чрезвычайным ситуациям Казахстана после анализа прошлогодних подтоплений и реализации мероприятий по ликвидации их последствий были сделаны важные выводы, что позволило принять более сис­темные меры по предотвращению паводков. Ведомство опуб­ликовало данные по соседней Западно-Казахстанской области, от паводковой ситуа­ции в которой зависит объем воды в реке Жайык в Атырауской области.

фото предоставлено ЧС

Полученные прогнозные данные указывают на то, что по притокам реки на территории ЗКО ожидается прохождение периода половодья близко с высокими и средними подъе­мами. Данный прогноз составлен по средним датам наступления половодья, он является предварительным и будет уточняться в зависимости от текущих синоптических условий. Однако ситуация остается напряженной. На территории Атырауской области ожидается половодье, превышающее среднемноголетние значения.

«Предварительные расчетные результаты прогнозных уравнений указывают на повышенные риски активности прохождения половодья­ в Жылыойском (река Эмба) и Кызылкогинском (реки Уил, Сагиз и Ногайты) районах области. По гидрологическо­му посту река Эмба – село ­Аккизтогай максимальный уровень весеннего половодья можно ожидать выше нормы на 3–49 см и близким к опасным отметкам», – говорится в сообщении МЧС.

Региональные власти уже начали проводить заседания комиссии, где дают расклад по паводковой ситуации. По данным директора атыраус­кого филиала РГП «Казгидромет» Салауата ­Толенова, на территории области расположено 12 гидростанций. Здесь два раза в день измеряются уровень воды, температура, ледовая обстановка, три раза в месяц – расход воды, кроме того, проводятся стандартные проверки.

– На всех водных объектах области сохраняется стабильная гидрологическая ситуация и фаза формирования льда. Уровень рек характерен для зимнего периода. С 28 декабря по сегодняшний день сброс воды с Ириклинского водо­хранилища сос­тавил 60 кубометров в секунду. В феврале прошлого года показатель был равен 25 кубомет­рам в секунду. Третьего февраля рабочий объем Ириклинского водохранилища сос­тавлял 2,624 миллиона кубометров, приход воды – 19,1 кубометра в секунду, – сообщил Салауат Толенов.

Как отметил аким Атырауской области Серик Шапкенов, необходимо учитывать не только критические отметки, но и объем пос­тупающей воды, ориентируясь на средний многолетний показатель, прошлогодние данные и планируемые объемы. Итоги прошлого года показали, что вода не только достигает установленных отметок, но и разливается по всем каналам, что создает дополнительную опас­ность. В связи с этим требуется открыть посты вблизи Актюбинской и Западно-Казахстанской областей для контроля объемов поступающей воды, а также установить в 51 населенном пункте, подверженном риску затопления, сезонные гидропосты.

Помимо этого, по мнению региональных властей, Казгидромету необходимо перейти на оперативный обмен данными с приграничными специалистами по гидрологичес­кой ситуации. История показывает, что паводки могут идти два года подряд, поэтому подготовка и своевременное информирование имеют первостепенное значение.

По информации начальника ДЧС Атырауской области Нурлана Жанабаева, в регионе проводится работа по очистке водопроводов, укреплению дамб и защитных сооружений. В прошлом году пост­роено 590 км дамб, прорыто 20 км каналов, установлено восемь водопропускных сооружений на дорогах республиканского и областного значений. На участках рек укреплено 7 км береговой территории, дно­углубительные работы проведены на 121 км, укреплено и очищено 90 км береговой зоны.

– Противопаводковые мероприятия продолжаются, их планируется полностью завершить в марте. На случай ЧС создан резерв по запасу топлива, инертных материалов и мешков. К борьбе с последствиями паводков подготовлены 1 510 человек, 244 единицы техники, включая плавательные средства и вертолеты. В случае необходимости рассматривается возможность мобилизации сил и средств из других регионов, – отметил Нурлан Жанабаев.

Глава региона поручил организовать обследование построенных дамб и при необходимости провес­ти их усиление, а также обеспечить контроль над гидрологической обстановкой в районах, откуда поступает талая вода.

– Прошлый год стал для нас большим испытанием. Мы увидели слабые места. В каждом населенном пунк­те должна быть готова необходимая техника. Особое внимание следует уделить вопросу эффективной организации эвакуа­ции. Хозяйства, расположенные в зонах с высоким риском затоп­ления, следует заранее предуп­редить и подготовить места для временного переселения скота. Все водопропускные установки и построенные дамбы должны быть тщательно проверены, а точная информация предоставлена в штаб по чрезвычайным ситуациям. Мы должны быть готовы ко всем возможным сценариям, расслабляться нельзя, – сказал Серик Шапкенов.

В акимате отчитались об укреп­лении уязвимых мест берега, строи­тельстве дополнительных и текущем ремонте имеющихся дамб на реке Жайык в районе села Алмалы, вдоль канала Сарыозек, вокруг насосных станций водоснабжения и канализации микрорайона «Талкайран» Кайыршахтинского сельского округа и села Талгайран-2, в селах Бесикты и Акжар. В прошлом году первыми встретили паводок в Кызылкогинском районе. Были незначительные потери домовладений сельчанами, пострадали и представители сельского хозяйства.

Всем им была оказана необходимая помощь. В частности, 20 домовла­дельцев получили компенсацию на сумму 230 млн тенге, а четыре семьи обеспечили жильем на сумму 96 млн тенге. Одноразовая компенсация в размере 10 млн тенге была выплачена 28 семьям. Также не остались без поддержки 58 жителей, чьи животные погиб­ли. На возмещение стоимос­ти 191 головы скота было выделено 61,7 млн тенге. В целом по региону компенсации получили почти три тысячи человек.

– На подготовку к паводкам 2025 года выделено 796,5 миллиона тенге. Активно ведутся работы в сельских округах Сагиз, Миялы, Тайсойган, Жангельдин, Жаскайрат, Коныстану, Тасшагыл, Караколь и Карабау. В рамках подготовки строится одно гидротехническое сооружение, а также поднимаются дамбы общей протяженностью 41,9 километра в девяти селах и пяти населенных пунктах. В работе задействовано 30 единиц техники. В прошлом году на закуп товаров, необходимых для борьбы с паводками, было выделено 82,2 миллиона тенге, а на приобретение шести единиц техники – свыше 376 миллионов тенге, – сообщил аким Кызылкогинского района Канат Азмуханов.

После паводка при областном управлении природных ресурсов и регулирования природопользования создали предприятие на праве хозяйственного ведения «Табиғат». Оно будет обслуживать водохозяйственные объекты, меж­хозяйственные каналы Индерского, Махамбетского, Исатайского, Курмангазинского районов и гидроузла «Ералы» в Кызылкогинском районе. Все эти объекты находятся на балансе Казводхоза. Также идет процесс передачи этому предприя­тию всех противопаводковых дамб, которые сейчас находятся на балансе районов и пригородных сельских округов. Стоит отметить, что такое предприятие открывается в области впервые, последние 10–15 лет на оросительных и обводнительных каналах работы не проводились.

В целом, по данным МЧС, в Казахстане в зонах риска подтопления находятся 1 223 населенных пункта. Создана группировка сил и средств численностью более 37 тыс. человек и 13 тыс. единиц техники для оперативного реагирования.