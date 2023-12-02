Построить ветроэлектростанцию в области Жетысу хотят Казахстан и ОАЭ

Эта инициатива соответствует намерению Казахстана стать региональным центром по развитию возобновляемых источников энергии, сказал Касым-Жомарт Токаев, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

На полях 28-й конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата президент Казахстана провел встречу с председателем совета директоров ACWA Power Мухаммадом Абунайяном, сообщает Акорда.

«В ходе беседы обсуждались основные аспекты дальнейшего взаимодействия компании с Казахстаном и вопросы реализации ряда инвестиционных проектов. Собеседники рассмотрели перспективы строительства ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт в области Жетысу. Предполагается, что объем инвестиций в данный объект составит 1,8 миллиарда долларов. Мухаммад Абунайян выразил заинтересованность в расширении присутствия компании в Казахстане и реализации инвестиционных проектов в секторе зеленой энергетики», – говорится в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что данная инициатива соответствует намерению Казахстана стать региональным центром по развитию возобновляемых источников энергии.

Президент Токаев высоко оценил деятельность и крупные проекты компании, в частности, строительство крупнейшей в мире солнечной электростанции Noor Energy 1 в Дубае стоимостью в 4,6 миллиарда долларов.

