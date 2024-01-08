Построившим арендное жилье сельским работодателям возместят расходы

Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Соответствующие правила вступают в силу с 15 января 2024 года

Фото: Kazpravda.kz

Возмещение расходов работодателей на строительство жилья для своих работников в сельской местности будет происходить за счет выдачи субсидий, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Минпром РК.

Согласно утвержденным правилам, работодатели, построившие арендное жилье в селе, поселке или сельском округе, могут рассчитывать на госсубсидирование в размере до 5 млн тенге. Это покроет затраты на строительство жилья площадью от 75 до 100 кв метров.

Для получения субсидий работодателям необходимо заключить трудовой договор с работником на 5 лет, а также обеспечить отсутствие обременений на введенное в эксплуатацию жилище.

При этом, списки сел, поселков, сельских округов, на территории которых работодателями планируется строительство жилищ, определяются и утверждаются местными исполнительными органами, добавили в министерстве.

#строительство #субсидии #работодатели #арендное жилье #возмещение #расходы

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